Los dos pedidos que hizo la CGT en el acto por el día del trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó hoy su acto por el día del trabajador, en un acto en el que se destacaron algunas ausencias como la de Pablo Moyano, y también atronó el silencio sobre los problemas que afronta el Gobierno nacional.

La cúpula sindical pidió un "acuerdo político" y la reducción de la jornada laboral, además de explicitar su respaldo al ministro de Economía, Sergio Massa, en las negociaciones con el FMI, y apuntar contra el libertario Javier Milei.

"Tanto para el presente como para el futuro tienen un denominador común: poner en marcha un gran acuerdo político, económico y social que promueva y fortalezca una verdadera y permanente alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula sustentable para garantizar un crecimiento inclusivo con justicia social", señala el documento dado a conocer por la central obrera, mientras que sobre la reforma laboral sostiene:

"El sindicalismo en general y el argentino en particular se pone al frente de discutir un modelo de relaciones laborales que nos coloquen en un mundo que debate la reducción de la jornada de trabajo como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital"

El principal orador terminó siendo Rodolfo Daer, quien señaló: "Estamos sufriendo un proceso de inflación que es culpa de los vivos que solo quieren acumular ganancias. Hace pocos días, Argentina sufrió una corrida.

No fue casual: tiene connotación políticas y financieras. La CGT estuvo donde tenía que estar junto a los movimientos sociales. El FMI no puede seguir proponiendo metas incumplibles. Basta a los irresponsables que dicen que hay dinamitar un poco o todo y de los que hablan de dolarizar. Quieren empobrecernos. La CGT no es antisistema", esto en alusión a los dichos de Javier Milei y de Mauricio Macri.

Con respecto a la reforma laboral, expresó su rechazo y propuso “acabar con la jornada laboral semanal de 48 horas”, a la que calificó como “una antigüedad porque la productividad de hombres y mujeres se multiplicó exponencialmente.

Cuando hablamos de productividad tenemos que arrancar por ahí porque si un hombre y una mujer producen mucho más que cuando se pusieron las 8 horas de trabajo y las 48 semanales habrá que discutir y cambiar esto”, redondeó.

Por otro lado, el líder del Sindicato de Sanidad pidió “militar el triunfo del peronismo” y planteó la necesidad de “generar la unidad política y la unidad del movimiento obrero de todo el campo popular para no darle un tranco de ventaja a la derecha que viene por nuestros derechos”.