Tenso cruce entre Jey Mammón y una invitada en la mesa de Juana Viale

La presencia de Jey Mammón en un programa de televisión siempre genera expectativa. Aunque no fue condenado por la Justicia debido a que la causa prescribió, persisten dudas sobre su inocencia más allá de las cuestiones legales. El conductor sostiene que fue perjudicado por las acusaciones, que afectaron su imagen.

Este domingo, durante el almuerzo en la mesa de Juana Viale por eltrece, se produjo un tenso cruce entre Jey Mammón y la periodista Valeria Sampedro. Jey comenzó afirmando: “Si bien soy víctima, no me hago la víctima. No voy a contar todo porque es una historia personal y también porque respeto el tema. Los abusos son extremadamente serios y sensibles, y debemos abordarlos con responsabilidad. Vivimos en una sociedad donde un testimonio se toma como verdad, aunque solo esté respaldado por otro testimonio, que es válido. Yo presenté pruebas, incluyendo audios en los que Lucas Benvenuto reconocía nuestra relación y la edad que tenía cuando estábamos juntos, hasta los 24 o 25 años. La Justicia me declaró inocente”, afirmó.

Valeria Sampedro intervino: “Perdón, pero no es inocencia. La Justicia declara que la causa prescribió técnicamente. Hay una cuestión más allá de lo legal. Lucas denunció en 2020, pero la investigación no avanzó debido al tiempo transcurrido. ¿Existió el delito o no? Esto es parte del juicio por la verdad. ¿Llegaremos a saber qué ocurrió? Como periodista y miembro del movimiento feminista, me surgen muchas preguntas. En general, en casos de abuso sexual, las víctimas no son creídas, y esto es histórico”.

Jey, incómodo, interrumpió: “En general, se cree a la víctima”. Aníbal Pachano, otro comensal, afirmó: “A este chico le creyó todo el mundo”.

Sampedro continuó refutando a Mammón: “Cuando dices ‘la Justicia me declara inocente’, en realidad dice que no investigará por prescripción”. Jey respondió: “Son conceptos erróneos. La Justicia me declara inocente por prescripción. ¿Significa que ocurrió o no? No lo sabemos”.

El conductor discrepó con la idea de que no se les cree a las víctimas: “En esta sociedad, se escucha al denunciante. Pero no sé si eso es afortunado”. Cuando Sampedro mencionó que hablaba en general, Jey reveló: “En mi caso, casi me mato”, evidenciando el impacto de la acusación en su vida y carrera.

El debate continuó cuando Nacho Otero, otro periodista, preguntó cuántos años tenía Lucas Benvenuto cuando se conocieron. Jey respondió: “Lo conocí cuando tenía 16 y empezamos a salir cuando tenía 17”. Valeria Sampedro lo interpeló nuevamente: “Jey, ¿cómo puedes salir con un chico de 17 teniendo 34 años?”. Jey intentó señalar que no siempre se juzgan estos hechos con la misma vara: “Hace poco se habló de lo que pasó con Jorge Rojas, que salía con una chica de 17 años. Pero no hicieron mella ahí, me llamó mucho la atención”.

La mesa estaba en llamas, con miradas fuertes e inquisidoras. Juana Viale ni siquiera necesitaba hacer preguntas. Jey arremetió contra la periodista Sampedro: “¿No te parece importante hacer foco en que él denunció que tenía 14 años y que lo violaron, y yo estoy diciendo que no tenía 14 y que no lo violé?”. Juana Viale introdujo un punto que invitaba a más debate: “¿Está mal un vínculo entre una persona de 17 años y otra de 32? ¿Es incorrecto moral o éticamente?”. Este planteo dio pie a una segunda pregunta de Jey: “Perdón, ¿esto es un debate moral o legal?”.

El debate continuó, no hubo muchos puntos de acuerdo, básicamente porque las dudas sobre la edad real de Lucas y algunas circunstancias que rodearon el vínculo también. Cosas que pasan cuando la Justicia no investiga y la verdad se vuelve un tema de opiniones.