“La foto del escenario de Cristina con Máximo, Kicillof, Massa y De Pedro es todo un dato”

“Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Wado de Pedro y Sergio Massa estuvieron detrás de Cristina, en primera fila, algo así no se había visto en otros actos, fue sin dudas un mensaje político muy claro”, puntualizó el analista político Daniel Bilotta en el programa Metaverso de Ciduadano.News sobre lo que dejó la multitudinaria concentración este jueves en la Plaza de Mayo.

Para conmemorar los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, buena parte del Frente de Todos se reunió en CABA para escuchar el discurso de Cristina Kirchner al respecto, en el que hizo un repaso histórico de aquella presidencia, criticó al gobierno de Mauricio Macri y el endeudamiento externo que tomó y dejó pautas para lo que debe ser el armado de un programa de gestión para el peronismo.

En ese sentido, y sin definiciones políticas respecto a candidaturas por parte del oficialismo, Bilotta contó que “el fin de semana fue muy intenso, de conversaciones cruzadas, para que Kicillof no vaya por su reelección en la provincia de Buenos Aires y compita por la Casa Rosada”.

“Hay que saber que Kicillof resistió todo este fin de semana ser el candidato a presidente del Frente de todos. Entonces, después de ese dato, que aparezca Kicillof a la derecha de Cristina me pareció un dato muy significativo. Después veremos, con el correr de los días, si finalmente es o no candidato a la presidencia”, añadió el especialista.

En la foto del acto, “uno podía ver al ministro del Interior (De Pedro) de un lado, y a Máximo del otro, ambos flanqueando a Massa, lo que uno no sabe es si estar en el medio es sinónimo de consenso o si es el jamón del sándwich, pero de verdad era una escena sugestiva”.

Asimismo, Bilotta destacó que detrás de los referentes, se habían colocado los nietos de Cristina, dato que también analizó: “Por primera vez vimos a la familia de Cristina, había un aire de familia ensamblada, aparecía la exesposa de Máximo, los nietos de Cristina, creo que tuvo que ver con que la vicepresidenta intenta limar o suavizar, para decirlo de una forma, sus aspectos más duros frente al electorado general, donde hay sectores que no le tiene tanta simpatía”.

¿Hay posibilidades de que haya sido un acto de despedida el que encabezó Cristina ayer? “La vicepresidenta trató de compartir con otra generación de su familia un momento que tal vez ya no vaya a repetirse poco porque Cristina ya avisó que no va a ser candidata. Pero atención, nunca dijo que se va a retirar de la política. Yo creo que el plan de Cristina es encabezar la oposición al gobierno que viene, ya que probablemente imagina que no va a ser peronista”, aclaró Bilotta.

Además, el analista remarcó que le llamó la atención que Cristina “en algún momento criticó a Mauricio Macri mencionándolo, pero evitó citar a Alberto Fernández, creo que Cristina se hizo cargo del gobierno y dijo que es muchísimo mejor de lo que hubiera sido un hipotético segundo mandato de Macri”.

Por último, Bilotta se refirió a la gente que se acercó a la Plaza de Mayo sin banderas ni organización. “Atención a eso, porque esos ciudadanos sí están movilizados y se están saltando a la dirigencia que ponen los micros. Hay cierta relación de religiosidad entre la vicepresidenta y su público, la de ayer fue una de las pocas oportunidades que nos da para ver de qué se trata un votante duro, convencido, que va a escuchar a su líder sin importar demasiado qué diga. Bueno, esta es la clave del liderazgo de Cristina”. Y cerró: “El que elija Cristina va a ser el destinatario de sus votos”.