La propuesta de Cristina Kirchner y el modelo con 4 ejes centrales

La vicepresidenta Cristina Kirchner, sostuvo este jueves en la Plaza de Mayo que “Argentina necesita imperiosamente cuatro ejes sobre los que desarrollar ese programa” que incluye "solución política a la deuda con el Fondo; articulación pública - privada; renovación del pacto democrático, y volver a tener una Corte Suprema digna".

A continuación, los ejes que remarcó la exmandataria respecto a cómo enfrentar los desafíos hacia el futuro, con eje en los condicionamientos que significa el acuerdo actual con el Fondo Monetario Internacional, según resume BAE.



1) Deuda con el FMI

“Si nosotros, los argentinos y argentinas, no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores, sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. (...) Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones, pero dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima. Somos 46 millones. No alcanza únicamente con la materia prima, tenemos que agregar valor, incorporar tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, que es lo que el país necesita. Y se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio”.

2) Articulación público-privada

“Articular una alianza entre lo público y lo privado. Tenemos recursos estratégicos extraordinarios gracias a los ‘kukas’ también recuperamos Vaca Muerta. Recuperación ‘kuka’. Litio, materiales raros. Debemos tener mirada estratégica, que vengan a explotarlo, pero queremos… no digo que los autos los hagan acá eléctricos pero, por lo menos hermano, una parte de la batería o la batería entera hacela acá si te la estás llevando toda. Y cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio. Y se ponen contentos porque dicen: “ah, bueno, porque les ponen muchas exigencias allá, se van a venir todos para acá”. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de volver a ser Potosí”.

3) Renovación del pacto democrático

"Es necesario la renovación del pacto democrático. Cuando escucho y dicen: hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo. Por favor, si con ganarle alcanza. ¿Por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? Y se los digo como parte de una generación que, finalmente, fue devorada en la vorágine de la violencia política. Con hijos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos a una tumba. En nombre de todos ellas y de todas ellas no puede haber ningún argentino o argentina de bien que no se oponga a esas prácticas horribles”.



4) Una nueva Corte Suprema

“Es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina. Miren: cuando Néstor llegó al Gobierno lo amenazaron con la dolarización, me acuerdo el presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia. Debo decir, es increíble, pero, si me hubieran dicho que yo iba a decir esto en algún momento lo hubiera enojado enfáticamente, no lo habría admitido. Pero créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho, indigno. Nunca se escucharon y se dijeron las cosas, nunca se escuchó de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor. No importa si es un jurista de una u otra orientación pero, por favor, los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado”.



Por último, Cristina Kirchner hizo hincapié en un modelo con “buenos salarios”. Sobre los sueldos de los trabajadores, envió un mensaje a los empresarios: "No es pecado pagar buenos salarios. Al contrario, es de buenos cristianos", sugirió la exmandataria nacional y recordó que durante su gestión hubo mejor participación (51%) de los de los trabajadores en la distribución del ingreso. "¿Por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso, porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo".