Javier Milei en el debate: "El país esta al borde de su peor crisis de la historia"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, inició hoy su participación en el debate presidencial con una alusión al conflicto en Israel: "Mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas", sostuvo.

En su presentación, el economista libertario además advirtió que "el país esta al borde de su peor crisis de la historia" y remarcó que "el desequilibrio fiscal es peor a la previa del Rodrigazo". "Estamos al borde de una hiperinflación, esto no se arregla con palabras bonitas y buenos modales, es con las políticas de la Libertad Avanza", agregó.

En el apartado centrado en la Seguridad, Mileil expresó su preocupación afirmando que "el país está enfrentando graves desafíos en este ámbito, y lamentablemente se ha convertido en un escenario de violencia debido a la adopción de las ideas del doctor Zaffaroni. Esto ha tenido un impacto desastroso, alterando la percepción de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. En ocasiones, los delincuentes son tratados con compasión en lugar de recibir el castigo que merecen, lo cual es un problema grave".

Además, enfatizó que la cuestión de la Justicia es igualmente crucial para garantizar que las sanciones sean efectivas y disuasorias para quienes consideren cometer actos delictivos. Mileil propuso una serie de reformas legislativas para abordar estos problemas, incluyendo modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y el sistema penitenciario. También destacó la necesidad de modificar el Código Penal para asegurar la independencia del Poder Judicial.

Con relación a la visión de los candidatos de la oposición, Milei argumentó que la visión del candidato oficialista se enfoca en los trabajadores, pero olvida la importancia del capital en la ecuación económica. Sostuvo que descuidar el capital podría resultar en una producción insuficiente y señaló que el 30% de los trabajadores formales se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, lo cual, en su opinión, es una consecuencia de las políticas gubernamentales.

Luego, Milei solicitó una respuesta de la candidata de Juntos por el Cambio, expresando su sorpresa por ciertos aspectos de su discurso. En particular, mencionó las SIRA (Solicitudes de Importación de Recursos Agrarios) y la deuda con los importadores, señalando que el país tiene restricciones a las importaciones (cepo) que considera una fuente de corrupción y un subsidio encubierto para los importadores. Milei también cuestionó la colaboración entre el potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, y el candidato oficialista Massa en relación a las SIRA, insinuando la posibilidad de irregularidades y corrupción en esta colaboración.

Poateriormente, en el primer derecho a replica que utilizó, sostuvo: "Señora Bullrich, lamento que mienta sobre las cosas que yo digo, antes, en el primer debate, sobre la pandemia, ahora sobre el tema de las armas. Tiene gente que deforma mis menasjes, hay una ley de armas y hay que cumplirla, no puede ser que están armados los delincuentes y los honestos no". "Usted habló de eliminar leyes por DNU y de llevarse puestas garantías constitucionales en la semana ¿que quiere? ¿que esto sea un dictadura?", agregó.

En el bloque laboral, Milei sostuvo que "el crecimiento económico implica acumulacion de capital, pero nadie va invertir si no puede ganar plata, y si usted gana dinero, no va a seguir si no le respetan derecho a propiedad". "La casta lo único que hace es consumir capital con su modelo de gasto, emite dinero, genera inflación que es un impuesto que distorsiona los precios, se endeuda, genera Riesgo País y falta de financimiento y caen los salarios", enumeró

Luego tuvo un contrapunto con la izquierdista Myriam Bregman: "Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas", le espetó. Y, en tono irónico, agregó: "Reducir la jornada laboral para generar más trabajo...que se trabaje solo una hora por día y va a haber trabajo para todos".

"Dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta baásica ¿sabes el problema? vas a tener muchísimo más desempleo, con empresas quebradas que vas a querer nacionalizar", insistió.

Con información de Noticias Argentinas y Agencia de Noticias Télam.

