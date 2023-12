Antipiquetes: el derecho a la protesta y la justificación para corta rutas

Tras conocer el protocolo antipiquetes para todo el país de Patricia Bullrich, el Gobierno nacional tendrá una difícil parada el próximo 20 de diciembre porque deberá enfrentar el primer piquete liderado por dirigentes de Unidad Piquetera y el Frente de Izquierda.

En este escenario, el analista político y periodista Gabriel Landart, hizo foco que el derecho a protesta está reconocido por la sociedad, pero que en el último ha habitado abusos, perjudicando a terceros que se ven complicados por las reivindicaciones de una parte de la comunidad. "Uno entiende la lógica de la protesta, pero en el último tiempo se ha vuelto difícil de soportar. Desde Mendoza se ve muy lejos ese escenario, pero cuando la sufrís y la cuestión cambia. La empatía se vuelve más difícil de tener y no hablo de la gente que no puede llegar de una mansión a otra. Sino de los trabajadores que pierden el presentismo producto de estos cortes; gente que pierde un avión; turnos médicos; y etcétera", explicó.

A su vez, Landart agregó: "También, hay que acostumbrar a un sector de la sociedad a decir ´que cumplir la ley no es quitarle derechos a los demás y que no tenga que ver con la dictadura´. No es que tenga un discurso orientado hacia la derecha, pero he vivido que cuando te cortan la 9 de Julio, te complican la vida y más a laburante como nosotros. No a los ministros que están cada uno en sus despachos y que tienen otras formas de llegar. Pienso en la gente que le descuentan el presentismo".