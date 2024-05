La inflación y el precio de los alimentos, lo que más preocupa a los argentinos

Una encuesta realizada por Proyección Consultores entre el 2 y el 8 de mayo arrojó que el 56,7% de los consultados dijo que "la inflación" y "el precio de los alimentos y otros gastos del hogar" es lo que más les preocupa.

Santiago Giorgetta, consultor político y miembro de la consultora, destacó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: “En el trimestre pasado la inflación estaba alta, no tan dispar como aparece ahora, pero tenías inflación, inseguridad y tenías en tercer lugar la corrupción, cuarto lugar el mal funcionamiento de la justicia. No tenías los problemas económicos en primera línea como es hoy”.

Además, al consultar por "¿Quiénes son los principales responsables de los problemas económicos del país?", el 62,8 culpó a Alberto Fernández, el 38,7% a Javier Milei, el 38,3% a los sindicatos, el 33,6% al gobierno de Mauricio Macri, el 17,2% a las grandes empresas, el 16,8% a los bancos y al sector financiero, el 13,0% a las empresas multinacionales y el 0,4% a las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, el consultor también se refirió a la imagen de Milei: “Entre diciembre y enero había tenido un descenso, había votantes propios del balotaje que no lo estaban valorando en buena forma, habían perdido un poco la confianza, pero hay un recupero en su imagen y en su evaluación de la gestión donde vemos que hay un diferencial positivo que, si bien no es muy grande, hablamos de 4 o 5 puntos”, dijo.

Y agregó: “Para un gobierno que recién se inicia no serían malos, esos números, serían regular positivo, pero para un gobierno con la característica de Javier Milei, que mostró una agresividad muy fuerte, muy temprano, no son malos, son buenos”.

“Este informe lo podemos graficar como un presente de crisis económica, una gran expectativa a futuro, una paciencia de mínimas cortas, entonces habrá que prestar mucha atención porque en Argentina la volatilidad de la política es muy alta, la volatilidad de las imágenes es muy alta y tenemos un eslogan en la consultora en el cual decimos la imagen no es nada, la gestión es todo”, concluyó.