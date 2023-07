Aníbal Urios: “Va a haber balotaje porque ninguno supera 40% de los votos”

El analista político y director de DC Consultores, Aníbal Urios, repasó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el último trabajo de la encuestadora de cara a las PASO nacionales del 13 de agosto.

El más reciente sondeo de DC Consultores indicó que el 28,2% de los consultados aseguró que las próximas elecciones le generan “esperanza”, el 26,1% “cambio”, el 18,7% “hartazgo” y el 11% “desilusión”.

“Siempre en DC buscamos la dinámica del voto, por eso las preguntas que hacemos tienen que ver con esa relación que hay entre el electorado y los políticos en tiempos electorales y no electorales, llegamos siempre a un momento donde empezamos a sacar conclusiones”, afirmó, y agregó: “Es una dinámica que va cambiando porque el argentino, en el último tiempo, no se vincula directamente con un político por tal o cual motivo como tendría que ser lo partidario, se rompió esa relación, y ahora priman otras cosas y otros sentimientos, por eso la primera pregunta iba ahí, hay revancha, hay cambio, hay desilusión, hay hartazgo, cómo está planteado estas próximas elecciones y hay un poquito de esperanza”.

-O sea, no todo está perdido…

-Sí, por eso si juntas “esperanza” y “cambio”, esta elección que se viene es un poco romper con viejas mañas de la política.

-Se hablaba hace un tiempo de un fuerte voto bronca que parecía ser capitalizado por Javier Milei, pero eso aparece desinflándose, ¿paró la bronca o el problema es que Milei no logra representar eso?

-No, la bronca está, no se irá porque hay una pregunta que hacemos: qué sensación le producen los políticos argentinos y hay bronca, hay un 40% de los argentinos que tienen bronca con aquellos que manejan los hilos de nuestras vidas, pero amén de eso buscan de alguna manera encauzarla, en algún momento fue Milei, en algún momento fue (Horacio) Rodríguez Larreta, en algún momento Cristina, Alberto y hoy está como ya definiendo un poco para dónde quiere ir. Milei se desinfla por una cuestión lógica de elecciones cuando está cerca de emitir el voto, que él no tiene estructura como para sostener y captar toda esta desilusión que hay en el electorado, le pasó en las elecciones donde los candidatos que no tenían la foto de él se desinflaban, La gente dice que les gusta lo que dice Milei, pero no gana, lo que llamamos el síndrome de (Margarita) Stolbizer.

-¿Los resultados en las provincias, con triunfos del peronismo y de Juntos por el Cambio, cómo afectan a la política nacional?

-La gente sigue un poco las sensaciones. Nosotros preguntamos a quién votás y quién crees que va a ganar, son dos preguntas distintas que parecen lo mismo, pero no lo son. Esa sensación de quién va a ganar empieza a empujar un poco, por lo menos empuja a aquel que todavía no tiene definido el voto y esa sensación que se provoca en las provincias empuja un poco a aquel porcentaje de la sociedad que todavía dice “no sé a quién votar”. Pasó en el 2015 que estaban (Sergio) Massa y (Mauricio) Macri, la gente los veía con posibilidades a los dos, en un momento empezó a definirse por uno, eso empuja, lo que pasa en las provincias empuja para tomar esa decisión final.

- Eso mismo se ve un poco reflejado en el informe, porque en una pregunta hacen hincapié de a quién votarías si las elecciones fueran en pocos días y la mayoría de los encuestados se volcó por un candidato de Juntos por el Cambio, independientemente de quien fuera.

-Sí, es por varios motivos. Primero, por esta cuestión “de probé con uno, no me fue bien, y pruebo con otro”. Segundo, el oficialismo no tiene un candidato que vos digas “bueno, me va a sacar adelante”. Massa ya tuvo varias batallas y muchas derrotas, no está teniendo una gran gestión en el Ministerio de Economía si vemos la inflación. Del otro lado tenés una candidata que se vincula mucho al momento social, habla de cortar cabezas, esa es Bullrich. Hay un momento que encaja justo con el perfil de un candidato, pasó con (Fernando) De La Rúa, venía la gente diciendo “vamos a cortar con la fiesta menemista, necesitamos a alguien que plantee seriedad” y encajaba justo, después nos fue como nos fue, pero encajaba justo con el momento social.

-¿“Orden” es una de las palabras que entre los encuestados definen a Patricia Bullrich?

-Exactamente, también “esperanza”, de los que son más fanáticos. Los que no son fanáticos le ponen “quilombera”.

- También se ve muchas veces que, a la hora de votar, uno vota de acuerdo a su situación personal.

-Totalmente, te empuja mucho la situación social y económica, por eso una de las preguntas, que en esta no la hicimos, pero la hacemos siempre, es “¿qué prima más en tu voto, el candidato, el partido o el momento social?”. Empezó a aparecer “el candidato” y “el momento social”. Hoy se vota por soluciones.

-¿Habrá balotaje?

-Sí, va a haber balotaje, ninguno supera 40% de los votos. Ahora, no sé si hay tercios, siempre en estas elecciones hay un embudo donde la gente empieza a definirse por dos. La gran polarización que siempre se da, las veces que juegan con tres tercios es que no se quieren arriesgar a decir, estos dos van a ganar, mucho no se arriesgan.