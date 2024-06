A tres días del Ni una Menos, el Gobierno eliminó la Subsecretaría de la Mujer

La subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, fiscal especializada en violencia de género que había asumido en marzo, presentó su renuncia tras conocer la decisión del Gobierno de eliminar el ex ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde el ministerio de Justicia, justificaron que el recorte se da porque requiere "dinero que al Estado no le sobra".

Barcia le hizo llegar su renuncia al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona expresando que mediante un llamado se enteró de que el área dejaba de existir.

"Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 por parte del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (...) dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha" (sic), señala la carta de renuncia.

Al día siguiente de la marcha Ni Una Menos, desde la Secretaría de Comunicación del ex ministerio emitieron un comunicado. "Nos enteramos por directivxs de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs" (sic), expresaron.

Lo que significaría que más de 800 personas pierdan su empleo y no quedarían áreas en el Estado dedicado a políticas de prevención de violencia de género.

"Transcurridos los primeros 5 meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general", expresa el comunicado.

"Dinero que al Estado no le sobra"

Desde el Gobierno nacional justificaron la eliminación del área en cumplimiento con el mandato del Presidente desde que asumió de "achicar el Estado y eliminar organismos politizados".

"Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar eventos", expresó el ministerio de Justicia mediante un comunicado.

"Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas", expuso en el documento.

"Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado , continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia", concluyó el texto.

Hace dos semanas, el Gobierno transfirió la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género del ministerio de Capital Humano a la cartera de Justicia.

Algunas de las áreas de la Subsecretaría, como la Línea 144 y el Programa Acompañar, pasarían ahora a Acceso a Justicia, dentro del Ministerio de Justicia.

El Estado sería denunciado internacionalmente

Fabiana Tuñez, expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, anunció que "el Estado argentino será denunciado nacional e internacionalmente por el desmantelamiento de las políticas de género e incumplimiento de las leyes y convenios Internacionales".

Las cifras del espanto

En nuestro país hubo 127 víctimas de violencia de género en los primeros cinco meses del 2024, según un reporte difundido este sábado por el observatorio de feminicidios 'Adriana Marisel Zambrano', que dirige La Casa del Encuentro.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2024, hubo 114 feminicidios, tres lesbicidios, un trans/travesticidio y nueve feminicidios vinculados de varones adultos y niños, según el reporte de la organización no gubernamental.

Como consecuencia, 124 hijos quedaron sin madre, el 63 % de ellos menores de edad. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que 58 % de las víctimas fue asesinada en su hogar y 56 % fue asesinada por parejas o exparejas.

