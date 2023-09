Liliana Rojas es una vecina de General Mosconi de Salta. El domingo pasado decidió no participar de un corte de ruta y no se imaginó las consecuencias que esta decisión tendría: "Yo sé quien me quemó la casa porque ya me lo había advertido cuando me fui del corte de ruta. Y lo hice porque tenía muchas razones para dejar esa protesta", expresó al diario El Tribuno de esa provincia.

Hoy asegura que se siente desprotegida y sabe que está a merced de otras represalias. "El cacique wichi Rodolfo Arias fue la persona que en la mañana del domingo ya me había dicho lo que iba a hacer si yo no volvía al corte de ruta y firmaba un nuevo petitorio porque ellos querían seguir cortando", aseguró.

Como consecuencia del atentado perdió todo lo que tenía material, tanto ella como su familia, compuesta por su esposo y sus cuatro hijos. ”Nosotros somos gente de trabajo y jamás conseguí que nadie me diera nada de arriba. La casita que teníamos la hicimos con mucho esfuerzo y con la ayuda de toda nuestra familia".

"Lo que teníamos dentro de la casa como un colchón sommier, un freezer, una heladera, un equipo de música y toda la ropa, todo lo perdimos en el incendio intencional. Ahora solo me queda pedirle a la población que si puede me colabore en lo que sea. Gracias a Dios, mis hijos y mi esposo no estaban en la casita", relató.

El ataque ocurrió el domingo en la casa que se encontraba en el barrio Fátima. "Me fui a Tartagal y como a las 12 de la noche me llamaron desde la comisaría de Mosconi para decirme que mi casa se estaba quemando. Yo sé perfectamente quién es porque esa misma persona en la mañana me llamaba insistentemente para que yo fuera a firmar un petitorio que ellos iban a presentar y yo no quise ir", contó Liliana.

Previamente, "habíamos estado dos días cortando la ruta y conseguimos que nos dieran los tinacos (tanques para almacenar agua) y los bolsones de alimentos como habíamos pedido. Por eso me retiré del corte, pero ellos querían que siguiéramos exigiendo más y más cosas, pero me retiré y por eso me quemaron todas mis pertenencias", recordó al borde de las lágrimas.

"Dos caciques estaban pidiendo apoyo y yo fui una de las personas que estuve en el corte para que ellos pudieran conseguir lo que le estaban reclamando al Gobierno. Una vez que les dieron todo lo que pedían no querían salir de la ruta porque querían seguir exigiendo".

"Ellos no se conforman con nada porque por más que les den a cada uno 4 tinacos, siguen exigiendo porque todo lo que reciben lo venden. No solo los tinacos sino que cuando les dan los bolsones de alimentos venden yerba, azúcar, la leche; esa es la realidad".

"Lo único que quieren es que les den cosas para venderlas y no para usarlas o alimentar a sus familias", contó sobre los días previos. Por el momento no hay detenidos por el incidente.