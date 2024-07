Macabro: hallaron a un hombre muerto comido por sus perros

El descubrimiento sacudió este domingo en el barrio UTA de la Capital de San Juan. En el interior de una vivienda, la policía encontró el cadáver de un hombre, identificado como Alejandro Elizondo (58), siendo devorado por sus propios perros.

El hallazgo dejó perplejos a los investigadores, quienes también encontraron a su hermano, un paciente psiquiátrico, en la casa sin haber alertado a las autoridades.

Los vecinos de la víctima no lo veían desde hace tres días, lo que generó preocupación y finalmente llevó a la intervención policial. Al ingresar a la vivienda, los agentes se toparon con una escena espeluznante: Elizondo yacía muerto en su habitación, con partes de su cuerpo devoradas por los perros. "Es una imagen que jamás olvidaremos", comentó uno de los efectivos presentes a medios locales.

La investigación

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales tomó el caso, destacando que aún no se obtuvo el resultado de la autopsia, lo que es crucial para avanzar en la investigación. "A prima facie, no encontramos heridas que sugieran un homicidio, pero no descartamos ninguna hipótesis", manifestaron fuentes judiciales.

El hecho de que el hermano de la víctima, quien sufre de problemas psiquiátricos, no haya alertado a las autoridades, añade una capa adicional de misterio al caso.

Autopsia

De los datos preliminares obtenidos de la autopsia a Alejandro Elizondo y confirmaron que falleció por causas naturales.

La autopsia confirmó que fue comido por los perros y que las mordidas fueron postmortem, es decir, después de perder la vida.