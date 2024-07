La Gendarmería Nacional frustra intento de contrabando hacia Chile

En un operativo de rutina, la Gendarmería Nacional logró interceptar un importante cargamento de mercadería ilegal destinado a cruzar la frontera entre Mendoza y Chile. La incautación se produjo en Punta de Vacas, donde varios vehículos de patente extranjera intentaron burlar los controles aduaneros.

El hallazgo

Durante un control en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 1.202, el personal de la Sección Reforzada Punta de Vacas descubrió una variedad de productos no declarados. Entre los artículos incautados se encontraban paquetes de yerba mate, electrodomésticos, indumentaria, calzado, juguetes y elementos de ferretería.

Detalles del operativo

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, en una de las camionetas revisadas se encontraron 5.806 paquetes de yerba mate de medio kilo, empaquetados por diversas marcas, lo que sugiere un intento de comercialización en Chile. Además, en otros vehículos se hallaron productos electrónicos, ropa, calzado y artículos de ferretería y bazar, todos sin el aval aduanero necesario.

Investigación en curso

El Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal "E", está a cargo de la investigación y ha ordenado el secuestro de todos los productos. Aunque no hubo detenidos, los responsables enfrentarán cargos por infringir el Código Aduanero, regulado por la Ley N° 22.415. Todos los vehículos involucrados tenían patentes extranjeras.

Ruta de contrabando de cigarrillos

Las autoridades también alertaron sobre una ruta de contrabando de cigarrillos desde Paraguay. El 12 de julio, el Escuadrón 10 Eldorado detuvo una camioneta con 19 mil paquetes de cigarrillos extranjeros en la Ruta Nacional N° 12, cerca de Puerto Piraí, Misiones. El vehículo, que transitaba a alta velocidad, fue encontrado abandonado con un pedido de captura activo por robo.

El 15 de julio, el Escuadrón 15 Bajo Paraguay interceptó un camión con acoplado en la Ruta Nacional N° 11, cerca del aeropuerto internacional de Formosa. El camión, proveniente de Paraguay, transportaba más de 100 mil paquetes de cigarrillos ocultos. Los agentes notaron una anomalía en el precinto de seguridad que ataba la soga del cargamento. Al retirar la cubierta, encontraron varios paquetes envueltos en nylon negro que no coincidían con la declaración jurada del conductor. Al abrir los paquetes, descubrieron 201 cajas con 100.500 atados de cigarrillos no declarados. El conductor no pudo justificar la tenencia y origen de estos productos. El caso fue denunciado ante la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa y el Juzgado, que ordenaron el secuestro de la mercadería y el camión por infringir el Código Aduanero.