La 'deuda eterna' de Catalina: revelaciones impactantes en el caso Loan

A 48 días de la desaparición de Loan, la abuela Catalina vuelve a ser el foco de la investigación. Se ha descubierto que el celular de Catalina contenía 34 llamadas realizadas el día en que desapareció el menor, las cuales fueron borradas. Además, se ha revelado que Catalina tenía una 'deuda eterna' con Victoria Caillava, una de las principales sospechosas del caso.

Favores y poder político

Según el periodista Ignacio González Prieto, Catalina tenía un agradecimiento eterno hacia Caillava, una funcionaria de la Municipalidad de 9 de Julio que ha mantenido su influencia política a lo largo de varios gobiernos. "Cuando en 9 de Julio gobernaban los radicales, Caillava estaba. Cuando gobernaban los peronistas, Caillava estaba. Cuando gobernaban los kirchneristas, Caillava estaba. Es decir, Caillava trascendía políticamente independientemente de la gestión que estaba", explicó González Prieto.

El peso político de Caillava y su red de favores son claves en la investigación. "La abuela le debía favores importantes. Caillava le había conseguido el pozo de agua. Tener un pozo y acceso al agua en un lugar ruralizado como ese es tener un agradecimiento de por vida", afirmó el periodista.

La relación entre Catalina y Caillava se describe como una de lealtad y agradecimiento profundo. "Esa especie de 'vínculo y fidelidad' de la abuela hacia Caillava era como esas cosas que se dicen: 'A vos te debo tanto', 'Te debo todo lo que vos hiciste por mí, no tiene precio', 'Te lo voy a agradecer toda la vida'...", continuó González Prieto.

Nuevas revelaciones en la investigación

De acuerdo con la información brindada por Alejandro Pueblas, desde el teléfono de Catalina se comunicaron, entre otros, con María Victoria Caillava, María y José Peña, los padres del chico. Además, se supo que también habría 24 llamadas que se sostuvieron después de la desaparición de Loan. Algunas de ellas duraron entre 8 y 9 minutos. Entre las personas contactadas figuran Antonio Benítez y Diego Peña. Todo ese registro fue borrado, pero los peritos lograron recuperar la información. Ahora, resta saber quién fue el que usó el teléfono.

La pericia al celular de Catalina además reveló que horas después de la desaparición de su nieto la mujer recibió una llamada de un número desconocido proveniente de Buenos Aires y que aquella comunicación duró 9 minutos.

"Que las llamadas se hayan hecho desde el celular de Catalina no significa que las haya hecho Catalina. La van a citar a declarar. Ella dice que no sabe borrar llamadas y que el celular lo tenía para recibir o marcar los poquitos números que sabía. Creo que no es capaz de borrar esas 34 llamadas", explicó Pueblas.

La desaparición de Loan Peña en Corrientes sigue generando novedades. Ayer, se levantó nuevamente el secreto de sumario y se conoció un hecho particular: el último día en que se vio al niño, se realizaron 34 llamadas desde el celular de su abuela Catalina. Según el periodista Alejandro Pueblas, el 13 de junio se hicieron 13 llamadas entre las 11.56 y las 13.30, momentos antes de la desaparición de Loan, mientras transcurría el almuerzo familiar.