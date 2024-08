Escándalo en Pilar: persiguió a niños con una escopeta tras broma de 'ring raje'

El pasado viernes, alrededor de las 22, un grupo de cuatro niños de 14 años decidió salir a caminar por el exclusivo barrio privado Estancias del Pilar. Dos de ellos eran residentes del lugar, acompañados por dos amigos del colegio. En un momento de la noche, se les ocurrió la idea de hacer 'ring raje' para divertirse un rato, sin imaginar que su inocente broma casi terminaría en tragedia.

De la broma a la amenaza

El hombre que fue 'víctima' del 'ring raje' no tomó la broma con humor. En lugar de reírse, salió a perseguir a los niños con dos armas. Cuando los vio entrar a una casa, tocó el timbre y se dio cuenta de que no eran delincuentes. Sin embargo, lejos de calmarse, el vecino se enfureció aún más y amenazó a la madre de uno de los chicos, todo esto ante la mirada de los dos efectivos de seguridad del country.

AHORA / El vecino del country Estancias del Río que salió con una escopeta cuando un grupo de chicos hizo ring-raje, quedó detenido y enfrenta duros cargos: "acopio de armas de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil y de guerra". pic.twitter.com/bkkFgLaMgN — Pilar a Diario (@pilaradiario) August 27, 2024

"Son chiquitos", argumentó la mujer, tratando de calmar la situación. "¿Qué menores? Golpean en mi casa", respondió el hombre, visiblemente alterado.

Una madre desesperada

La madre, en un intento desesperado por calmar al hombre, le explicó: "A mí también me han tocado la puerta de mi casa para hacer 'ring raje' y no vengo con una pistola". Pero la víctima del chiste continuó indignado: "¿Y a mí qué carajo me importa? Ubicate vos con la gente que tenés adentro de tu casa. Si tenés pelotudos adentro de tu casa, hacete cargo o va a haber un problema acá. ¿De dónde salieron estos pedazos de pelotudos que vienen a tocar la puerta de mi casa a esta hora?".

El hombre, visiblemente alterado, salió a perseguir a los menores con una escopeta y una pistola cargadas.

Incluso, el hombre exigió que apareciera el padre de alguno de los chicos: "Llamá al padre del pelotudo que vino a golpear la puerta de mi casa. Llamalo. Yo estoy con mis hijos y mi mujer, nadie tiene que venir a tocar la puerta de mi casa a esta hora. Llamá al padre del pelotudo ese".

La situación se descontrola

Cuando la mujer le explicó que no conocía al papá de los niños, ya que eran amigos de su hijo, el vecino estalló nuevamente. "¿No sabés quién está acá adentro de tu casa vos? Sos una pelotuda, pedazo de pelotuda. ¿Cómo no sabés a quién carajo está adentro de tu casa que golpea la puerta de mi casa, pelotuda de mierda? Llamá al padre", gritó fuera de sí.

Las armas secuestradas de la casa del vecino.

Finalmente, el hombre volvió a su domicilio con el arma, mientras la mujer aseguraba que iba a llamar a la Policía: "¿Cómo permiten algo así? Él no puede venir acá con un arma. Esto no me gusta nada, no entiendo cómo puede estar con un arma caminando por el barrio cuando sólo le hicieron 'ring raje'".

La intervención policial

Posteriormente a esta insólita reacción, los policías se llevaron detenido al hombre, poniendo fin a una noche que pudo haber terminado en tragedia. La comunidad de 'Estancias del Pilar' se encuentra conmocionada por los hechos y se espera que las autoridades tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.