El puente que une Chaco con Corrientes se tiñó de rosa por Cecilia

A un mes desde la última vez que se vio con vida a Cecilia Strzyzowski, familiares, amigos y vecinos de la joven desaparecida realizaron una marcha para pedir que se esclarezca lo que realmente sucedió.

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio ingresando a la vivienda de la familia Sena en Chaco y desde ese día no se supo nada más.

La marcha, encabezada por la madre de la víctima, Gloria Romero, tiñó de rosa el puente que conecta Chaco con Corrientes. Los participantes llevaron cintas, globos y pañuelos rosas que fueron colocados en las barandas del puente como símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de verdad y justicia.

Al finalizar el acto, la madre expresó: "Yo lloro cuando estoy sola". Luego aclaró que no busca "hacer política". Agregó: "Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrar mi llanto al hijo de puta que mató a mi hija y que seguramente está mirándome por televisión".

Durante la manifestación, Gloria dejó en claro que no deseaba que se cortara el puente, ya que podría obstaculizar el tráfico y poner en riesgo a quienes necesitan pasar por allí, como ambulancias u otros vehículos. Enfatizó que la marcha se desarrollaría de manera ordenada y sin interrupciones, diciendo: "Yo no voy a ser piquetera. Vamos a ser prolijos y ordenados".

La desaparición de Cecilia

El pasado 1 de junio, Cecilia Strzyzowski salió de la casa de su abuela con una maleta de ruedas y una mochila rosa. La pasó a buscar su pareja, César Sena, con quien planeaba volar a Buenos Aires y después a Ushuaia, donde creía que la esperaba una oportunidad laboral. Pero ese viaje nunca se concretó.

Strzyzowski fue vista con vida por última vez al día siguiente, el 2 de junio. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, a las 9.15 entró en casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Nunca volvió a salir. Los fiscales sospechan que fue asesinada en esa casa cerca del mediodía, pero intentan esclarecer quién fue el autor material del crimen y cómo lo llevó a cabo. Creen que el móvil fue económico.

El río Tragadero, en el norte de Argentina, debe su nombre a que “traga las cosas y las personas”. Los fiscales que investigan el supuesto feminicidio de Cecilia sospechan que César Sena y sus padres, asesinaron ese mismo día a Strzyzowski e intentaron hacer desaparecer su cuerpo en ese río barroso.

Es justamente en ese río que la Policía halló restos óseos, en la zona indicado por uno de los colaboradores más estrechos de los Sena, acusado de encubrir el feminicidio. Los huesos habrían sido triturados y quemados antes de ser arrojados en bolsas al río, pero los peritos determinaron que son huesos humanos y que corresponden a falanges de manos y pies.

Ahora, los expertos forenses que llegaron desde Córdoba a Chaco intentan extraer alguna muestra de ADN que confirme o desmienta la hipótesis de los investigadores.