Desaparición de Loan: "Un encapuchado se lo llevó a upa"

La desaparición de Loan Danilo Peña ha mantenido en vilo a la nación durante 53 días. Este lunes, se filtraron los primeros resultados de la Cámara Gesell, revelando detalles inquietantes sobre su desaparición.

Según fuentes cercanas al caso, Loan fue llevado por un hombre encapuchado. "Mis fuentes me dicen que a Loan se lo llevó un encapuchado y a upa. Acaba de terminar una de las Cámara Gesell", informaron en A24. Este dato coincide con la descripción de un amigo de Antonio Benítez, quien fue visto con una vestimenta similar el día de la desaparición.

Gentileza A24.

Investigación en curso

La desaparición de Loan ha desencadenado una serie de investigaciones. Las autoridades están realizando pruebas de luminol en los autos de los detenidos, peritando celulares con llamadas sospechosas y monitoreando una billetera virtual con una transacción de dinero significativa. La figura del hombre encapuchado ha captado la atención de los investigadores.

Testimonio familiar

Durante una entrevista, una tía de Loan mencionó la presencia de un "hombre de capucha blanca" en la casa de la abuela poco después de la última vez que se vio al niño. Este testimonio ha añadido una nueva capa de misterio al caso.

El padre de Loan ha expresado su preocupación por unas fotos del tío del niño con él. "La parte de naranjas está en el monte y después da a un lugar limpio, en donde si el nene dice: 'Me voy de mi papá', alguno de los tres mayores tendría que haberlo visto. Por eso yo no creo la versión de ellos que no lo hayan visto de qué lado se fue", sostuvo.

José Peña, padre de Loan.

Búsqueda desesperada

La familia de Loan sigue buscando respuestas. "Nos enteramos por un estado de WhatsApp de mi hermana. Entonces mis hermanos agarran la camioneta y vienen a 9 de Julio, ahí en la casa de Camila Núñez, estaba Antonio (el tío del nene), él le hace señas y estaba acompañado de otro chico de capucha blanca, que no sabemos quién es", apuntó un familiar. "Mi hermano le pregunta a Antonio qué sabe de nuestro sobrino y Antonio nunca le respondió. Nadie sabía que Loan estaba en el campo, ni con quién estaba en el campo", detalló.

Nuevas pistas y esperanza

Las autoridades también están investigando una serie de llamadas telefónicas "extrañas" y una transacción de dinero significativa en una billetera virtual, lo que podría proporcionar nuevas pistas sobre el paradero de Loan. La familia y los investigadores mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo.