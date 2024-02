La desaparición de Cuevas está cargada de muchos interrogantes y día a día surgen nuevos datos que sorprenden hasta a los propios investigadores. Desde un embarazo que ahora está en duda sobre si existió, una historia clínica que no aparece, una fecha de parto ficticia, movimientos recientes en la tarjeta SUBE y hasta búsquedas inquietantes en su celular.

Ahora también está bajo sospecha un ex jefe de la mujer, con el que habría mantenido una relación paralela.

Nuevas pistas

“La nueva pista de la causa trata sobre un ex jefe de Yésica de cuando ella trabajaba en un quiosco. Ambos tenían una relación. No sabemos si antes o paralelamente de cuando ella estaba con su actual pareja, Javier Balmaceda”, aseguró la abogada de la familia de la joven, Silvina Fernández.

Una vecina declaró ante la fiscalía que en septiembre del año pasado había visto a Yésica arriba del auto de su ex empleador. Su nombre es Guillermo y es veterano de Malvinas. "Si no sos mía, no sos de nadie”, fue lo que le habría dicho el hombre a Yésica, según reconstruyó su mamá.

“Tenemos varías hipótesis, la primera es que Balmaceda se entera del romance y la secuestra; la segunda es que Guillermo le pide que deje a Balmaceda y la secuestra y la tercera es que Balmaceda duda de la paternidad y la secuestra”, detalla Fernández.

Según contó su madre, la mujer había desaparecido el lunes 29, a pocas horas de internarse para tener trillizas en el Hospital Evita de Berazategui. En el relato de su madre, Yésica tenía “mucha insistencia” en ir a comprar un medicamento a la farmacia para su hija menor, Zoe, pese a que, en las próximas horas, supuestamente, iba a dar a luz. Salió de su casa, dobló en la esquina y de ahí en más su paradero es un gran interrogante para toda su familia.

Yesica estaba transitando por un embarazo de 39 semanas y, según la declaración de su pareja, Eduardo Javier Balmaceda, ella se atendía periódicamente en el Hospital Evita de Berazategui. Pero toda la historia dio un giro de 360° cuando los investigadores comenzaron a indagar en el lugar.

Red de mentiras

Según revelaron fuentes judiciales, Cuevas “no estaría embarazada” y no solo eso, sino que, además, la supuesta cita programada de parto “jamás existió". En la única historia clínica que hay en el hospital, no hay constatación de citas de atención médica por embarazo, solo tiene el ingreso por una quemadura en el brazo.

Este último viernes 2 de febrero, brindó testimonio ante la fiscalía un obstetra que había atendido, en dos oportunidades, a Yesica a finales del año pasado. Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, el médico dejó en claro que nunca pudo probar que ella estuviera embarazada, de hecho, en su última visita Cuevas le dijo al médico: “Usted escriba que yo estoy embarazada, que eso me va a ayudar a mí con mi pareja”.

Luego de esto, a mediados de octubre, Yesica se acercó a la Comisaría de la Mujer de Berazategui para denunciar a Balmaceda por violencia de género. En su declaración habló de violencia por parte de su pareja y que estaba embarazada, pero no de trillizos, sino de mellizos.

La familia nunca pudo presenciar una ecografía de la mujer e incluso los hacía esperar en la calle hasta que termine el supuesto turno. La madre de la mujer desaparecida manifestó que antes de entregar el celular a la Justicia, ella lo revisó y encontró búsquedas de ecografías de embarazadas. Sin embargo, para la familia, su contextura física y la forma de su panza era la de una persona embarazada.

Por último, los investigadores aseguraron que, la tarjeta SUBE de Yesica tuvo movimientos en los días siguientes de su desaparición. No obstante, es muy difícil determinar quién la estaba usando en realidad.