Afirman que el operativo de búsqueda de Loan estuvo mal hecho desde el principio

Tras el abrupto giro que tuvo la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y que tiene como hipótesis principal que el niño fue capturado y trasladado desde Corrientes hacia la provincia Chaco, los sospechosos detenidos serán imputados del delito de trata de personas.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Gustavo Vera, exdirector del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, habló sobre el caso.

"El lunes 17 hicimos una denuncia y luego una ampliación el 18 en la que reclamamos que se aplique el protocolo de búsqueda correspondiente, que la causa pase inmediatamente al fuero federal, que sean desplazadas las fuerzas federales locales, que se empiece a investigar a partir de la hipótesis más grave sin descuidar la más leve, se agoten todos los recursos para descartar la hipótesis de secuestro con fines de explotación", comentó.

Además, se refirió a cómo se debería haber encarado el operativo: "La medida que tenían que tomar era bloquear la entrada y salida del pueblo inmediatamente y revisar exhaustivamente todos los que entraban y salían. Tenían que emitir una alerta migratoria, cerrar las fronteras. El alerta Sofía, o sea la difusión masiva de la imagen del niño en las comisarías, medios de comunicación, amplia difusión, etcétera. Tenían que cortar las rutas, dar alerta a Vialidad, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, chequear todo el transporte público que haya salido o entrada a Corrientes para ver si Loan o algún allegado podría estar haciendo algún viaje en ese momento. Después tenés que peritar los teléfonos de todos los que estaban ese mismo día, en ese almuerzo, los autos de los que estaban".

Y agregó: "Si se hubieran tomado todas estas medidas, probablemente ya estaríamos más cerca de la verdad. Y se hizo todo mal, evidentemente porque se quería cubrir gente poderosa, ahora lo sabemos porque estamos viendo el final de la película".

—¿Se hizo todo mal por falta de expertis o connivencia?

—Una combinación de las dos cosas, por falta de expertis obviamente porque un juzgado de competencia no puede coordinar con Interpol y los países limítrofes no tienen la capacidad operativa para hacerlo, para hacer todas estas medidas que te mencioné solamente se pueden disponer desde el fuero federal, por eso el crimen organizado es competencia del fuero federal, pero no las tomó el Juzgado de Garantías. La propia madre desde el minuto uno está diciendo que al pibe se lo llevaron, lo mismo sus hermanos, lo mismo el padre, siempre hay que prestar especial atención a los familiares directos de la víctima y todo esto no se tuvo en cuenta, ahora los fiscales se desentienden diciendo que el comité les hizo perder tiempo planteándoles pruebas. Realmente es ridículo lo que está ocurriendo, indigna muchísimo porque se ha perdido tiempo valiosísimo donde se podría haber encontrado a Loan,

—¿Cómo es la lucha contra la trata, teniendo en cuenta que en este caso de Loan cayeron personas relacionadas con la política, con fuerzas de seguridad y se están empezando a nombrar otros casos como el de Sofía Herrera, que podría llegar a tener alguna vinculación con el caso de Loan?

—Cuando la lucha la tenés que dar desde una organización de la sociedad civil, todo se hace cuesta arriba. Cuando vos te metés con la mafia, la mafia te da vuelta. Lo que hace esta gente es calumniar, presionar, apretar a las organizaciones que luchan contra este delito y cuando estás en el estado, para hacer cumplir estos protocolos que mencioné, tenés que estar peleando con todo el mundo, es inevitable. Entonces, en materia de trata hay que desconfiar, aplicar protocolos, establecer el multi control siempre, porque si no tenés zonas liberadas, la red de trata maneja mucho dinero, capacidad de corromper, de persuadir, de quebrar los controles.

—Se ha hablado también en el caso de Loan de la posibilidad de una adopción ilegal...

—Poco probable que sea una adopción fraudulenta por la edad que tiene, tiene conciencia, es difícil, los bebés que secuestran o tratan de comprar para adopciones fraudulentas habitualmente están entre los meses hasta el año.