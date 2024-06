Uno por uno: ¿Quiénes son los involucrados y detenidos por la desaparición de Loan?

El caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio en Corrientes, ha conmocionado al país. Inicialmente, se pensó que Loan se había perdido, pero la investigación tomó un giro cuando las seis personas detenidas fueron e imputadas por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

La teoría más fuerte es que Loan fue secuestrado para ser vendido. La participación de funcionarios locales y la existencia de antecedentes penales entre los sospechosos refuerzan esta hipótesis.

Involucrados

José Mariano Peña (56) - Papá de Loan

Llevó a su hijo a comer a la casa de su madre, en el paraje Algarrobo.

"Loan no tenía vínculo con casi nadie de ese almuerzo. Y al tío (Antonio Benítez, detenido e imputado) lo conocía, pero nada más, no había relación. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático", contó. No entiende por qué se llevaron al chico a comer naranjas a un lugar tan retirado.

Llevó a Loan a la casa de su madre para el almuerzo.

No autorizó a Loan para que se una a la búsqueda de naranjas.

Señaló a su cuñado, Antonio Benítez, como sospechoso debido a la cantidad de fotos que tiene de Loan en Facebook.

María Noguera (46) - Mamá de Loan

Según las versiones, estaría peleada con su suegra Catalina, por lo que no iba a su casa. El día del almuerzo no estaba presente en el lugar.

No estuvo presente durante el almuerzo.

Cree firmemente que alguien se llevó al menor.

Desconfía de las tres personas que se llevaron al niño al campo.

Mariano Peña (26) - Hermano de Loan

Asumió un papel de portavoz familiar.

Inicialmente, confió en que Loan aparecería, pero luego la preocupación creció.

Catalina Peña - Abuela de Loan:

Organizó el almuerzo en su casa.

Expresó desconfianza hacia su hijo Antonio Benítez debido a su historial delictivo.

Laudelina Peña (45) - Tía de Loan:

Es hija de Catalina, si bien no estuvo detenida, desde un primer momento quedó en la mira de la familia.

En una entrevista con Radio Dos de Corrientes dijo el jueves que escuchó cómo un comisario contó que lo habían encontrado. "Yo estaba sentada y escuché que le sonó el handy, que estaba en altavoz, de que lo habían encontrado. Además, le dijeron (al comisario) que se quede en el lugar, pero él salió 'volando' desde la comisaría", lanzó.

Casada con Antonio Benítez.

Cree en la versión de su marido de que Loan se perdió al regresar a la casa.

Detenidos

Bernardino Antonio Benítez (37) - Tío de Loan

Uno de los principales sospechosos. Fue imputado como partícipe primario por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Según el relato que reconstruyó junto a su mujer, fue el primero en deslizar que el nene había querido volver a la casa y que se perdió en el camino, ya que no conocía el lugar. Entre el naranjal y la casa hay unos 500 metros.

Benítez se dedica al trabajo rural de la zona. Tiene antecedentes penales por robo de ganado.

Daniel Fierrito Ramírez (49) - Amigo de Antonio

Trabaja en una empresa energética y acompañó a Benítez durante la supuesta búsqueda de las naranjas.

Estuvo distraído por una llamada telefónica cuando Loan desapareció.

Fue imputado como partícipe primario por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Mónica Millapi (35) - Esposa de Ramírez

Ama de casa. Nació en Neuquén, pero vive actualmente en el Barrio 30 Viviendas, en Corrientes, junto a su marido Daniel.

Declaró que Loan desapareció cuando estaban distraídos por la llamada de Ramírez.

Al momento de reunir nuevamente a los seis chicos, Loan ya no estaba.

María Victoria Caillava (funcionaria local) y Carlos Pérez (capitán de navío retirado)

Hasta este sábado era funcionaria del municipio de 9 de Julio, donde trabajaba como directora de Producción. También se desempeñaba como secretaria de la escuela secundaria del pueblo. Está casada con Carlos Pérez, también detenido.

Participaron en el almuerzo.

Caillava hizo la denuncia de la desaparición.

Imputados como coautores materiales por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Pérez asegura que no se movió de la mesa durante el almuerzo.

Walter Adrián Maciel (Comisario 9 de Julio):

Imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

Responsable de la investigación inicial.

Sospechado de permitir la salida de Pérez y Caillava del área de búsqueda.

Evidencia