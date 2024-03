Rosario: detuvieron a los autores de las amenazas a Di María

La noticia sonó como incomprensible: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, garabateado en un papel, fue la amenaza contra el "Fideo" Di María y su familia, en una Rosario que parece no tener paz.

Hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informaron que la Policía detuvo a los autores de las amenazas, ya que durante la madrugada de este miércoles, la División Unidad Operativa Rosario, de la Policía Federal, en colaboración con la Policía de la Provincia de Santa Fe y con la supervisión del Ministerio de Seguridad nacional y de Santa Fe, vigiló el domicilio de Pablo Ezequiel Acotto, el principal sospechoso.

El sujeto fue visto saliendo de la casa junto a su pareja con la que llevaba un bolso. Las fuerzas de seguridad los detuvieron y hallaron unos 135 gramos de cocaína, que fueron secuestrados, y el fiscal de actuación Federal Arzubi Calvo, fue quien señaló que el supuesto autor de intimidaciones sería Acotto.

A su vez, consiguieron chats del acusado con una mujer (llamada Tamara), de las que se desprendía la responsabilidad del detenido, al que se señala también como autor de los disparos contra el domicilio de la familia Di María.

Acotto fue detenido con dos celulares y $11.700, mientras en la casa encontraron una pistola Bersa calibre 22 con tres municiones, un pendrive, otros dos teléfonos, 13,5 gramos de cocaína, un reloj y una llave de auto.

También se detuvo a la pareja identificada como Gabriel Ismael Pastore, de 27 años, soltero, y Sara Belén Gutiérrez, de 23 años, soltera, ambos con domicilio en Rosario. “Pablo Acotto, quien estaba siendo investigado por narcotráfico confesó, en escuchas telefónicas, ser el autor, y Sara Belén Gutiérrez y Gabriel Ismael Pastore, cómplices, fueron detenidos por la PFA y la Policía de Santa Fe a través de PDI, cuando pensaban fugarse de su domicilio”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad y el gobernador de Santa Fe.

También apareció el auto en el que iban las personas que amenazaron a Di María en Rosario, que apareció en la zona oeste de la ciudad, y otro dato llamativo es que el fiscal Pablo Socca ordenó la detención de algunos policías, con el argumento de que la difusión del material de las cámaras de seguridad, donde se siguen los movimientos que hizo el vehículo, entorpeció la investigación.