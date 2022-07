La insólita respuesta en la Legislatura sobre la prevención de femicidios

Tras el femicidio de Agostina Trigo, se conformó la Comisión Bicameral de Seguridad de Mendoza, la cual quedó encabezada por el diputado peronista Néstor Márquez.

En este sentido, el flamante presidente denunció: “No contamos en la provincia con un plan estratégico de seguridad, nuestra misma ley que crea el sistema de seguridad pública en la provincia es muy sabia, que estableció una concepción política, jurídica, institucional de la seguridad pública de la provincia donde estableció la creación no solo de la Inspección General de Seguridad, un organismo de control, sino también la creación de la Bicameral de Seguridad y también establecía los consejos provincial y departamental de seguridad pública y también los foros vecinales".

“Entonces, creemos que debe participar en las políticas de seguridad no solo los organismos del estado sino la ciudadanía a través de sus organizaciones y ahí es donde hay un recurso y herramientas que están desaprovechadas por el actual ministro y gobernador. Sabemos que en muchos barrios cuentan los mismos vecinos con la información de donde están los núcleos de delitos”, apuntó el funcionario.

Ante este reclamo, el radical Diego Costarelli, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, defendió la gestión oficialista señalando que los femicidios no se pueden prevenir.

“Pienso que es imposible controlar la conducta de todas las personas, es difícil establecer una política preventiva desde esta Legislatura y el ministerio de Seguridad que especifique o haga referencia a una actitud por ejemplo, una de las hipótesis que hay que a través de un mensaje de Facebook que las personas se junten y esta persona la mate, nosotros no podemos tener una política preventiva, el Ministerio de Seguridad no va a tener porque es imposible, pero no de nuestro color político, de cualquier color político que venga a Mendoza es difícil evitar eso y difícil establecer una política que tenga que ver con la prevención", aseguró.

“Por supuesto, estamos abiertos desde la Bicameral a establecer distintas propuestas, alternativas para mejorar las políticas de seguridad, sí se pueden trabajar leyes y mejorarlas, ahora, específicamente una ley de prevención para prevenir los femicidios, no, es imposible, es mi teoría, se pueden hacer distintas cosas que tengan que ver con las políticas de género, por ejemplo, los refugios para las mujeres que han sido golpeadas, tener equipamiento para las mujeres policías, si podemos hacer cosas que venimos haciendo desde el 2015 para esta parte cuando tomamos el estado y vimos que había ahí distintas falencias”, comentó Costarelli.

Ante estos dichos, Néstor Márquez replicó: "Particularmente no coincido con el legislador radical, es cierto que uno no puede estar mirando que pasa con toda la gente pero la rigurosidad de las leyes, ajustarlas mucho más aportará algo, sino esto seguirá y lamentablemente serán muchas más vida de mujeres se van a perder".