Ucrania rechazó este lunes el ultimátum ruso para entregar la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, ubicada al sureste, que desde hace semanas no recibe ayuda humanitaria y se encuentra con escasez de agua, alimentos y medicamentos.

De acuerdo a lo informado por la prensa local, la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, rechazó el ultimátum ruso y exigió a Moscú abrir corredores humanitarios para facilitar la salida de unas 350.000 personas atrapadas.

"No se puede hablar de entregar armas. Ya informamos de esto a la parte rusa", declaró Vereshchuk al diario Ukrainska Pravda, añadiendo que "es una manipulación deliberada y una auténtica toma de rehenes".

El Ministerio de Defensa ruso dijo que las autoridades de Mariúpol podrían enfrentarse a un tribunal militar si se ponen del lado de lo que describió como “bandidos” y "nacionalistas", informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Antes de la última oferta, un ataque aéreo ruso golpeó la escuela donde se habían refugiado unos 400 civiles y no estaba claro cuántas víctimas hubo, dijo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: “Están bajo los escombros y no sabemos cuántos de ellos han sobrevivido”.

Rusia dio anoche un ultimátum a las autoridades ucranianas para que las fuerzas de Mariúpol se rindieran antes de las 5 (medianoche en la Argentina).

"Llamamos a las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania, batallones de defensa territorial y mercenarios extranjeros a detener las hostilidades, deponer sus armas", dijo Mijail Mizintsev, jefe del Centro Nacional de Control de Defensa de Rusia.

Mariúpol, puerto estratégico en el sureste, ha sido uno de los principales blancos de los ataques rusos. La ciudad es una conexión entre las fuerzas rusas en la península de Crimea y los territorios bajo control ruso en el norte y este de Ucrania.

Desde que comenzó la invasión, el territorio prácticamente está en manos de las fuerzas rusas y, en las últimas 24 horas, un total de 466 personas, incluidos 89 niños, tuvieron que ser evacuadas.

Rusia ve prematuro hablar de una reunión entre Putin y Zelenski

El progreso en las conversaciones entre Rusia y Ucrania aún es insuficiente para hablar de una reunión entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodomir Zelenski, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Hasta ahora no hay ningún progreso sustancial; no hay acuerdos, los presidentes no tienen nada que constatar", dijo el vocero en una rueda de prensa.

Peskov explicó que para hablar de ese encuentro "primero se necesitaría llevar a cabo una labor preparatoria, celebrar las conversaciones (entre las delegaciones rusa y ucraniana) y analizar sus resultados".