Por qué la tierra se está "tragando" una ciudad de Estados Unidos

"Si tienes animales, niños o necesitas más tiempo para evacuar, este es el momento de irte". El aviso que el 31 de agosto hizo llegar a los vecinos la alcaldía de Rancho Palos Verdes, una exclusiva ciudad del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, conmueve por su significado.

En el texto compartido en la red social X, las autoridades municipales aclaraban la diferencia entre una advertencia y una orden de evacuación inminente: "Recuerda que no tienes que esperar a ser evacuado. Si te sientes inseguro, VETE".

Los socavones atemorizan a los vecinos, que temen perder todo. (Foto: web)

Rancho Palos Verdes está formada en su mayoría por mansiones construidas sobre acantilados con vistas al océano Pacífico y la isla Catalina, y hace tiempo que los habitantes de la ciudad, situada unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles, se ven amenazados por la inestabilidad del terreno.

En los últimos años, hubo varios deslizamientos de tierra notables en Rancho Palos Verdes, algunos de los cuales han afectado propiedades y infraestructura. En ese sentido los vecinos recuerdan que en 2011, un deslizamiento de tierra dañó varias casas en la zona de Oceanfront Estates, y en 2019, un movimiento similar cerró una sección de la carretera Pacific Coast Highway (PCH) en la zona afectada.

La situación empeoró en los últimos meses, en parte debido a las abundantes e inusuales lluvias de los dos últimos inviernos y primaveras.

Las constantes lluvias provocan deslizamientos de tierra y el derrumbe de viviendas. (Foto: web)

Sobre ese hecho, el concejal David Bradley le comentó a la CNN que "el deslizamiento de tierra se ha acelerado dramáticamente en los últimos 12 meses, con zonas en las que se está desplazando hasta 25 centímetros a la semana".

La consecuencia de esto es que se han registrado socavones en la carretera que cruza la península, hundimientos en casas y jardines e incluso incendios provocados por la pérdida de gas. También se vio obligada a cerrar sus puertas la icónica capilla Wayfarers, diseñada por Lloyd Wright, el hijo del muy famoso arquitecto Frank Lloyd Wright.

Y este martes, ante el repetido llamado de las autoridades municipales, el gobernador de California, Gavin Newson, declaró el estado de emergencia para la zona.

Foto: web

Sin embargo, y a pesar de la amenaza de más desmoronamientos peligrosos, son muchos los vecinos que se resisten a dejar atrás sus casas. Uno de ellos es Tom Keefer, quien, desafiante, le manifestó al The New York Times: "Pueden mandarnos todas las advertencias que quieran. No nos vamos a marchar".

El de Rancho Palo Verde es uno de los mayores deslizamientos activo de Estados Unidos, que ha hecho que en los últimos años las viviendas de la zona se desplacen decenas de metros -y en muchos casos se desplomen- y que la municipalidad gaste cerca de US$ 1 millón cada año en trabajos de reparación de la carretera.