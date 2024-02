Lula da Silva sostuvo: "Israel está cometiendo un genocidio en Gaza"

Lula da Silva, el presidente de Brasil, volvió a afirmar que Israel comete un “genocidio” contra los civiles en la Franja de Gaza. Previamente, había comparado las acciones del Estado hebreo con el Holocausto perpetrado por los nazis contras los judíos. "Lo que el gobierno del Estado de Israel está haciendo no es una guerra, es genocidio, porque está matando mujeres y niños", aseguró el mandatario durante un acto en Río de Janeiro.

Luego, en su cuenta de la red social X, publicó:"De la misma manera que dije cuando estaba en prisión que no aceptaría ningún trato para salir de la cárcel y que no cambiaría mi libertad por mi dignidad, digo: no cambiaré mi dignidad por la falsedad. Estoy a favor de la creación de un Estado palestino libre y soberano. Que este Estado palestino viva en armonía con el Estado de Israel. Lo que está haciendo el gobierno israelí no es guerra, es genocidio. Están asesinando a niños y mujeres".

El presidente brasileño redobló, de esta manera, la apuesta luego de la polémica que se desató con sus primeras declaraciones sobre la campaña militar israelí en Gaza. En esa oportunidad, expresó que la confrontación es "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños", algo que no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos". Por ese motivo, fue declarado "persona non grata" por Israel, que exigió sus disculpas.

Sin embargo, Lula volvió a insistir el viernes: "Es un genocidio, son miles de niños muertos y miles desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños en el hospital. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio".

