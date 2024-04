Chile: tres carabineros fueron asesinados en un ataque terrorista

Tres oficiales de Carabineros perdieron la vida en un trágico suceso durante las primeras horas de este sábado en el sur de Chile, siendo hallados calcinados dentro de un vehículo policial. Las informaciones preliminares sugieren que fueron víctimas de una emboscada en el día que conmemora el aniversario de la institución policial.

El presidente Gabriel Boric expresó su consternación ante el acontecimiento a través de su cuenta oficial en X, mientras se dirigía hacia la región afectada. "Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que perdieron la vida tres carabineros", comunicó.

Y agregó: "Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado".

"En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona. Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos", concluyó el mensaje del mandatario chileno.

Los cuerpos de los policías fueron encontrados carbonizados dentro de un vehículo de patrulla en una carretera cercana a la localidad de Cañete, en las proximidades de Concepción, aproximadamente a 500 kilómetros al sur de Santiago.

La región se halla bajo protección militar debido a los recurrentes ataques incendiarios atribuidos en su mayoría a grupos radicales mapuches, la principal etnia indígena de Chile, que reclama la restitución de tierras ancestrales.

Este acto violento tuvo lugar en la jornada de conmemoración del aniversario de Carabineros, la fuerza policial militarizada de Chile. En consecuencia, se suspendieron las actividades conmemorativas y el Presidente declaró tres días de duelo nacional.

Junto al Presidente Boric, se trasladaron hacia Concepción los líderes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como legisladores y el presidente de la Corte Suprema. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, también se desplazó hacia la zona afectada.

"Recibimos un reporte de los bomberos sobre un vehículo en llamas, y al llegar al lugar, se confirmó que se trataba de una patrulla de Carabineros", señaló la Ministra antes de iniciar su viaje.

El mensaje de carabineros de Chile

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Carabineros de Chile indicaron: "Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros; el Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro (QEPD), Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal Cid (QEPD), quienes realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete, cuando fueron cobardemente asesinados".

"A sus familias, a nuestra familia institucional, amigos y compañeros de trabajo, nuestras más sentidas condolencias. En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria", concluyó el comunicado.