La ley pro sindicatos que impulsa Joe Biden y que sorprendió a propios y extraños

El lunes 28 de agosto, la Secretaría del Tesoro (Ministerio de Economía) de Estados Unidos difundió en su página web oficial, un documento en el que evalúa los beneficios de los sindicatos para la economía del país.

El documento, de 32 páginas, titulado "Los sindicatos de trabajadores y la clase media", menciona, entre las prioridades del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris para fortalecer la capacidad sindical de negociación, la necesidad de que se aprueba la llamada ley PRO (sigla de Protecting the Right to Organize o Protección del Derecho a Organizarse).

"La ley PRO -dice el documento- establecerá penas por la violación a los derechos de los trabajadores a organizarse, reducirá la interferencia patronal cuando los trabajadores intentan organizarse, establecerá un proceso para alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva cuando los trabajadores se organicen por primera vez, y hará otras importantes actualizaciones y mejoras a la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, de 1935", indica el documento.

Según el Departamento del Tesoro, “los sindicatos tienen un rol importante” para enfrentar viejos desafíos a la clase media, como el estancamiento salarial, los altos costos de la vivienda y la reducida movilidad intergeneracional.

De acuerdo con el informe:

Los trabajadores de clase media obtienen sustanciales beneficios de la sindicalización, cuyos salarios elevan de un 10 a un 15%;

También mejoran algunos beneficios complementarios como planes de retiro, gestión de reclamos, previsión de cambios en las condiciones laborales, que contribuyen a la estabilidad financiera y el bienestar de los trabajadores.

Esos beneficios se derraman también sobre las empresas cuyos trabajadores no están sindicalizados.

Los sindicatos favorecen a todos los grupos demográficos, reducen las brechas salariales por cuestiones de raza y género. También contribuyen al crecimiento económico y la resiliencia, al reducir la desigualdad.

La participación en los procesos electorales creció en los sindicatos a su mayor nivel desde el 2015 y la estima de la opinión pública por los sindicatos es la más alta del último medio siglo. Así, la Administración Biden procura reforzar estas tendencias, designando un abogado para la Comisión Nacional de Relaciones del Trabajo, cuyo presupuesto incrementará. También creará un grupo de trabajo en la Casa Blanca sobre organización y empoderamiento de los trabajadores. Incluso firmó un decreto que obliga a la negociación paritaria en obras a partir de 35 millones de dólares y otro promoviendo el derecho de los trabajadores del Estado a la negociación colectiva. Además, decretó un aumento para un millón de trabajadores de la construcción.

El avance de esta iniciativa busca contrapesar el discurso nacionalista pro trabajadores (blancos) de Donald Trump, el expresidente que lidera las encuestas pese a sus graves problemas judiciales.

Asimismo, Biden busca ir por ‘izquierda’ para contrarrestar las propuestas cercanas a la ultraderecha que promueve su predecesor, líder de numerosos referentes alrededor del mundo que ponderan un capitalismo salvaje cuestionado históricamente por el Partido Demócrata.