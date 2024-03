Joe Biden insistió en que empresas y millonarios paguen más impuestos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó su llamado al Congreso para aumentar los impuestos a los millonarios y a las grandes empresas en su discurso del estado de la Unión, este jueves.

En concreto, Biden propuso cambios en el sistema impositivo para hacerlo “más justo” con un impuesto mínimo del 28% para las grandes empresas y del 25% para los multimillonarios.

De esa forma, el mandatario marcó un fuerte contraste con Donald Trump, favorito para ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre y quien, en el 2017, firmó una ley que redujo considerablemente los impuestos para los ricos y las grandes empresas.

Biden incluirá esos cambios al sistema impositivo en su petición de presupuesto para el año fiscal 2025 (que abarca del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2025) que será publicada la próxima semana.

El discurso más importante

Joe Biden ha dado este jueves su intervención más importante del año, el estado de la Unión, en un momento de suma importancia para apuntalar el apoyo de los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales.

El demócrata, de 81 años, comenzó su discurso redoblando sus llamamientos para que Estados Unidos siga prestando ayuda a Ucrania, afirmando que la libertad y la democracia están siendo atacadas "tanto en casa como en el extranjero".

Reiteró que Ucrania está pidiendo asistencia militar y armas para defenderse, mas no personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el terreno. "No están pidiendo soldados estadounidenses. De hecho, no hay soldados estadounidenses en guerra en Ucrania. Y estoy decidido a que siga siendo así", aseveró.

El discurso de Biden estuvo cargado de "populismo económico", como prometieron sus asesores previamente, con llamamientos a subir los impuestos a las empresas y las élites. Mientras que propuso reducir los costos de la sanidad y aumentar la seguridad fronteriza.

En este contexto, el mandatario destacó que, a pesar de las críticas contra él, su administración ha cumplido los objetivos planteados. "Llegué al cargo decidido a sacarnos adelante en uno de los periodos más difíciles de la historia de nuestra nación. Y lo hemos conseguido", comentó, resaltando que, aunque "no sale en las noticias", los estadounidenses "están escribiendo la mayor historia de superación jamás contada".

"La recuperación de Estados Unidos es construir un futuro de posibilidades estadounidenses, construir una economía desde el centro hacia fuera y desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, invertir en todo Estados Unidos, en todos los estadounidenses", subrayó.

El demócrata reprendió a los miembros del Partido Republicano opuestos a su ley bipartidista de infraestructuras. "Por cierto, me he dado cuenta de que algunos de ustedes han votado enérgicamente en contra", dijo Biden a los miembros del Congreso tras alardear de los 46.000 nuevos proyectos que la ley proporcionó.

Competencia sin conflicto con China

Biden defendió el trabajo de su Administración en la lucha contra la agresión y la coerción chinas a la economía. Destacó que, desde que ocupa el cargo, el PIB subió y el déficit comercial con el país asiático se encuentra en su punto más bajo en una década.

EEUU ha estado luchando contra "las prácticas económicas desleales" de Pekín, recalcó Biden, advirtiendo que su nación defenderá "la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".

En este sentido, el demócrata aclaró que Washington no busca un conflicto con China, sino una competencia leal. No obstante, al mismo tiempo declaró que EEUU se encuentra en "una posición más fuerte para ganar una contienda en el siglo XXI contra China o contra cualquier otro".

"No demonizaré a los inmigrantes"

Biden también se enfrentó a los republicanos por la reforma de la inmigración, después de que el partido opositor rechazara un compromiso bipartidista para vincular políticas fronterizas más estrictas a la ayuda a Ucrania e Israel.

"Me han dicho que mi predecesor [Donald Trump] llamó a miembros del Congreso en el Senado para exigirles que bloquearan el proyecto de ley", aseguró, prometiendo que tomará medidas para "arreglar" la frontera.

"No demonizaré a los inmigrantes, diciendo que están envenenando la sangre de nuestro país. No separaré familias. No prohibiré a las personas por su fe", añadió.

Protección del aborto

Por otra parte, Biden señaló que el aborto volvería a ser un tema importante en las elecciones de este año.

En este contexto, prometió que, con la aprobación del Congreso, restaurará "Roe vs. Wade como la ley de la tierra de nuevo", indicó, refiriéndose al histórico caso Roe contra Wade de 1973. La Corte Suprema de EEUU revocó en junio del 2022 el derecho constitucional al aborto, lo que facilitó la prohibición para interrumpir el embarazo en aproximadamente la mitad de los estados del país.

Biden indicó que quienes se jactan de anular las protecciones contra el aborto "no tienen ni idea del poder de las mujeres", y señaló cómo el tema dio energía a los votantes durante las elecciones de mitad de mandato del 2022.

Puerto temporal en la costa de Gaza

Una de las promesas más llamativas del inquilino de la Casa Blanca durante su discurso fue la de una misión militar estadounidense para construir un puerto temporal en la costa de la Franja de Gaza con el fin de aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que llega al enclave asediado por Israel.

El plan consiste en crear un corredor marítimo para que los barcos puedan atracar en su costa para entregar alimentos, agua, medicinas y otro tipo de ayuda. La operación no requerirá que las tropas estadounidenses estén sobre el terreno.

Momentos antes de la intervención, cientos de activistas propalestinos se concentraron en Washington y bloquearon los accesos al Capitolio. Los manifestantes exigen que las autoridades hagan cumplir un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza y tomen mayores medidas para detener los ataques israelíes contra civiles palestinos. También se están celebrando manifestaciones frente a la Casa Blanca.

Con información de Forbes México y Russia Today