Estas ciudades de Estados Unidos te pagan por mudarte

La vida en Estados Unidos puede ser un desafío financiero debido a la inflación en aumento, tasas de interés que parecen no bajar y los altos costos de la atención médica. Pero, ¿qué pasaría si supieses que hay ciudades dispuestas a pagarte hasta US$ 15.000 solo por mudarte?

Programas de Incentivos

Estos programas, también conocidos como incentivos para la reubicación de trabajadores, están en todas partes en los Estados Unidos. La idea es simple, atraer a trabajadores con flexibilidad geográfica ofreciendo incentivos financieros y otros beneficios. Desde membresías gratuitas en gimnasios hasta cenas con el alcalde, las ofertas son tentadoras. Algunas ciudades incluso ofrecen incentivos para compradores de viviendas.

De acuerdo con MakeMyMove.com, el número de ciudades que ofrecen estos programas se ha más que duplicado en los últimos años. La pandemia ha cambiado la cultura laboral de manera sísmica y, en el 2023, más de 50.000 personas solicitaron programas en todo el país a través de esta plataforma.

Virginia. Fuente: Wikipedia

Algunos residentes locales pueden sentirse ignorados a favor de los recién llegados que reciben incentivos. Esto podría generar divisiones comunitarias y aumentar el costo de vida para aquellos que ya están establecidos en la zona. Es un tema delicado que ha generado debate en muchas ciudades de los Estados Unidos.

Oklahoma ofrece US$ 10.000 a través de su programa Tulsa Remote, mientras que Virginia Occidental tiene Ascend West Virginia, que ofrece US$ 12.000 y una experiencia al aire libre inolvidable. Indiana también está en la carrera, con paquetes que llegan hasta los US$ 15.000 en ciudades como Noblesville y Evansville.