Joe Biden ampliará el muro en la frontera con México pese a que no quiere

Estados Unidos anunció este jueves que ampliará el muro en la frontera sur para frenar la entrada de migrantes, en una decisión calificada de “retroceso” por el mandatario mexicano, Andrés López Obrador, y que coincide con una visita de tres ministros estadounidenses a México para hablar de migración y tráfico de fentanilo.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no puede "impedir" que se usen fondos para ampliar la construcción del muro en la frontera con México, porque estaban destinados a ese fin durante el mandato de su antecesor republicano, Donald Trump.



“El dinero fue asignado para el muro fronterizo, intenté (convencer a los republicanos del Congreso) que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero, no lo hicieron”, declaró el mandatario demócrata, que advirtió que no es posible legalmente usar ese dinero con otra finalidad, según detalló Télam.



El secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, uno de los que visitaron México, se pronunció a favor de la medida por la necesidad de “detener” la inmigración ilegal en la frontera.

“Hay actualmente una aguda e inmediata necesidad de construir barreras físicas y caminos adicionales en las zonas cercanas a la frontera de Estados Unidos para prevenir entradas ilegales al país”, dijo el funcionario.



López Obrador tildó de “retroceso” la decisión de Estados Unidos de ampliar el muro fronterizo y manifestó que “eso no resuelve el problema” y que “hay que atender las causas (de la migración irregular)”.



El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que se encuentra en México en el marco de un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, se reunió con sus pares mexicano, de Colombia y de Panamá, puntos clave de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.

Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la barrera “no reduce la migración, como hemos visto en estos años, sino que produce caídas y lesiones, así como daños al ambiente y de otro tipo en las comunidades fronterizas”.

Existe el “riesgo” de que durante la visita de Blinken se anuncien "medidas cortoplacistas y violatorias de derechos humanos", que se sumarían a otras que coartaron el "derecho a solicitar asilo", advirtió WOLA.



Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) difundido en septiembre reveló que la frontera entre Estados Unidos y México fue la "ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo" en el 2022, con 686 muertos o desaparecidos.

Solo en agosto, 233.000 personas cruzaron a Estados Unidos y muchas fueron deportadas, mientras México asegura que a su territorio llegan diariamente unos 6.000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Centroamérica y Haití, principalmente, aunque también africanos y asiáticos.



La situación llevó a Biden a tomar varias medidas en las últimas semanas, como el envío adicional de 800 efectivos militares a la frontera "para ayudar con la logística" o la concesión de un amparo migratorio a casi medio millón de venezolanos.



El anuncio de Biden de la construcción de otro tramo de muro fronterizo se dio a conocer antes de que Blinken y López Obrador mantuvieran una reunión en Ciudad de México para conversar sobre los "desafíos" que plantean la migración y el fentanilo y los "esfuerzos para abordarlos", según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.

La prioridad de la Casa Blanca durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad será definir medidas que endurezcan la lucha contra el fentanilo, según el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, que acompaña a Blinken.

Ambos funcionarios agradecieron la reciente extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, uno de los herederos de Joaquín Chapo Guzmán, acusado de traficar fentanilo. "Es un poderoso símbolo de lo que podemos lograr trabajando juntos", afirmó Garland.



Las drogas sintéticas como el fentanilo causaron en Estados Unidos decenas de miles de muertes por sobredosis en 2022. Estados Unidos acusa a los cárteles mexicanos de fabricar el opioide con precursores adquiridos a empresas chinas, por lo que ambos socios piden a Beijing más cooperación.



Aunque López Obrador limitó el trabajo de agentes extranjeros alegando injerencias, la colaboración se mantiene, al punto que Garland anunció que su país pedirá la detención y entrega de otros tres hijos del "Chapo", exjefe del Cártel de Sinaloa que purga cadena perpetua en Estados Unidos.



Ese grupo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los más poderosos de México y sus nexos se extienden a varios países.