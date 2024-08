Internaron de urgencia a José 'Pepe' Mujica

José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, fue internado de urgencia en la mañana de este martes en el sanatorio Casmu, lugar donde estará en observación durante las próximas 48 horas. En ese lugar se le volverán a hacer estudios, para controlar sus valores.

José "Pepe" Mujica sufre de un tipo de cáncer de esófago. La noticia la compartió él mismo el pasado abril

Mujica sufre de un cáncer de esófago que lo obligó a realizarse sesiones de radioterapia, las cuales terminaron hace unas pocas semanas. Pero el motivo de su internación del martes, según pudo confirmar Telemundo, corresponde a que la semana pasada Mujica salió del hospital rumbo a su casa, pero con suero.

No obstante, volvió al sanatorio Casmu debido a que no pudieron seguir pasándole suero, ya que no encontraron la vena para inducir el tratamiento. Fuentes del Movimiento de Participación Popular comunicaron que Mujica tiene problemas en las venas debido a una vasculitis que sufre desde hace años. Se espera, no obstante, que el exmandatario esté en observación durante las próximas 48 horas.

Mujica y su enfermedad

El expresidente de la República Oriental del Uruguay sigue esperando un último examen médico para saber si las sesiones de radioterapia han podido combatir un tumor. Él mismo reconoció que las perspectivas son buenas, según pudo conocerse a través de una entrevista publicada este viernes en The New York Times.

"La vida es hermosa. Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme", dijo el expresidente de 89 años durante la charla. En ella se le hizo la pregunta de cómo le gustaría ser recordado, y expresó: "Como lo que soy, un viejo loco que tiene la magia de la palabra".

José "Pepe" Mujica sufre de un tipo de cáncer de esófago. La noticia la compartió él mismo el pasado abril

Ya en tono un poco más reflexivo, Mujica dijo que "la humanidad necesita trabajar menos y tener más tiempo libre. Hay que darle un sentido a la vida. Luchar por la felicidad, no solo por la riqueza". Al mismo tiempo destacó su admiración por la naturaleza, y si bien se considera agnóstico, respeta a los creyentes: "Es como un consuelo ante la idea de la muerte", dijo.

El diagnóstico del cáncer de esófago fue dado a conocer por el mismo Mujica el 29 de abril pasado. Inmediatamente, los médicos decidieron avanzar con un tratamiento de 30 sesiones de radioterapia, las cuales finalizaron en junio de 2024.