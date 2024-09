Mondino busca más inversiones de la poderosa Confederación Helvética

La Canciller Diana Mondino prosiguió, este jueves 12 de setiembre, con su agenda de trabajo en el marco de su visita oficial a Suiza y Austria, manteniendo un encuentro en la ciudad de Berna con empresarios e inversores locales, junto a autoridades de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos. Además, fue recibida por su par, el titular del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, y otras altas autoridades.

En primer término, Mondino conversó con empresarios suizos, algunos de los cuales ya desarrollan inversiones en Argentina. La ministra les transmitió que "nuestro país se propone aumentar y diversificar su intercambio económico con Suiza, fomentar las inversiones y articular un trabajo conjunto entre gobiernos y el sector privado de ambos países. Aunque la balanza comercial es superavitaria para la Argentina, todavía hay mucho potencial para incrementar el comercio bilateral".

La reunión oficial con autoridades de la Confederación Suiza

Participaron en la cita, aparte de funcionarios del Gobierno Helvético, el embajador de Suiza en Argentina, Hans-Ruedi Bortis; representantes de la Switzerland Global Enterprise y directivos de Nestlé, Glencore, Mediterranean Shipping Company (MSC), ZURICH Seguros, ABB Switzerland, Libattion, Threema GmbH, entre otros.

Existen más de 70 empresas suizas que tienen una histórica presencia en la Argentina, en sectores como oleaginosas y cereales, químico, farmacéutico, minería, caucho, plástico y alimenticio. Suiza es el quinto inversor externo directo en nuestro país. "Valoramos esas inversiones y su permanencia en nuestro país. Tenemos plena disposición a mantener un diálogo permanente para el desarrollo adecuado de sus negocios y promover nuevos planes de inversión", les aseguró la canciller.

Asimismo, Mondino, ofreció un panorama detallado del RIGI, que permite un entorno favorable a las grandes inversiones (superiores a US$ 200 millones), con incentivos especiales para proyectos en ocho sectores estratégicos: Forestoindustria, Turismo, Infraestructura, Minería, Tecnología, Siderurgia, Energía, Petróleo y Gas. "Estamos convencidos de que con las medidas tomadas por nuestro Gobierno podemos incrementar las inversiones suizas y darle otro impulso al comercio bilateral", enfatizó la funcionaria.

Luego, mantuvo una audiencia con su par de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis. Dialogaron sobre los temas más destacados de la agenda bilateral y los asuntos urgentes de la realidad regional y global, como la situación en Medio Oriente, Ucrania, Venezuela y África.

La canciller Diana Mondino con su par suizo, Ignazio Cassis, en Berna

Por otro lado, los funcionarios coincidieron en profundizar la sólida relación bilateral de amistad y cooperación. A su vez, la canciller explicó las reformas impulsadas por el Gobierno argentino para promover el clima de negocios e inversiones. En este contexto, el canciller suizo consideró la posibilidad de una próxima visita a nuestro país.

Desde ambas partes, se destacaron las inversiones sostenidas que empresas suizas desarrollan en Argentina. Algunas de ellas son: ABB, The Adecco Group, Bühler, Clariant, Cross Racer, Gate Gourmet, Glencore, Givaudan, Golden Peaks Capital Energy, Hilti, Holcim, Just, Lafargeholcim, MUUME, Novartis, Nestlé, Omega, REHAU, Roche, Rolex, Schindler, SGS, Sika, Syngenta, Wisekey, Zürich.

Desde el lado del país europeo, se hizo hincapié en conocer las reformas en curso en la Argentina y, en particular, la posibilidad de avanzar para concluir las negociaciones del Acuerdo MERCOSUR-EFTA (bloque integrado por Islandia, Noruega y la unión aduanera de Suiza y Liechtenstein).

Cabe resaltar, que el EFTA tiene una amplia red de acuerdos de libre comercio vigentes y es uno de los diez principales actores del comercio global de mercancías y servicios. Los países integrantes de este bloque tienen, aproximadamente, 15 millones de habitantes, con un PBI per cápita anual excepcionalmente alto (Islandia US$ 73.500, Noruega US$ 108.700, Suiza US$ 93.500 y Liechtenstein US$ 190.000).

Es importante mencionar que la comunidad suiza en Argentina es de las más numerosas en América, con más de 15 mil ciudadanos registrados y 50 asociaciones comunitarias. La Confederación Suiza está organizada políticamente en 26 cantones. Cada uno con su propia constitución, gobierno, parlamento y tribunales regionales.