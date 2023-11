Washington condenó enfáticamente, este lunes 6 de noviembre, toda mención al uso de armas de destrucción masiva en el conflicto que acontece en Gaza. A su vez, tildó como "completamente inaceptables" las sugerencias de un ministro del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre usar una bomba atómica de baja potencia para acabar con los focos de resistencia en el enclave.

Rechazo de Washington

"Seguimos creyendo que es importante que todas las partes de este conflicto se abstengan de usar una retórica de odio", dijo en una sesión informativa el portavoz adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Vedant Patel.

De acuerdo a lo trascendido, Benjamín Netanyahu, sancionó al funcionario en cuestión y limitó su participación en el gabinete.

Netanyahu tuvo que salir al paso, de forma urgente, tras las declaraciones de su titular de Patrimonio, Amichai Eliyahu, quien manifestó, al consultársele sobre la crisis en el enclave, que “Tel Aviv debería barajar el lanzamiento de una bomba atómica sobre Gaza”.

Repercusión internacional

Sus palabras no tardaron en viralizarse y actuaron con enorme repercusión en la comunidad internacional, la cual, a medida que se extiende el conflicto, muestra un rechazo creciente a las acciones armadas de Israel.

En este escenario, cientos de personas siguen manifestándose ante la residencia de Netanyahu exigiendo su dimisión por los fallos de seguridad que facilitaron la masacre de Hamás, el pasado 7 de octubre.

La polémica tomó notoriedad pública durante una entrevista en Radio Kol Berama, en la que los conductores le preguntaron a Eliyahu si sería partidario de una solución radical como un proyectil nuclear para resolver la guerra contra Hamás.

"Esta es una de las posibilidades", respondió seriamente el ministro de Patrimonio, quien cuestionó si los resultados actuales de la ofensiva israelí son suficientes. "No hay lugar para la Franja de Gaza. No debería existir el norte de la Franja", afirmó, y aseveró convencido de que "cualquiera que levante la bandera de Hamás no debería seguir viviendo en la tierra".