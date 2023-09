El Gobierno de Macron comenzó los preparativos para retirar a sus 1.500 soldados desplegados en Níger para luchar contra las facciones extremistas. Esta decisión ocurre seis semanas después de que una junta militar tomara el poder inconstitucionalmente en Níger, derrocando al presidente Mohamed Bazoum. A su vez, semanas después, los líderes golpistas desestimaron los tratados bilaterales con Francia, que permitían la presencia militar del país europeo en la nación africana.

Postura de París

De acuerdo a fuentes cercanas al ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, hubo confirmaciones respecto a que “se están llevando a cabo coordinaciones locales entre militares para facilitar el movimiento de los medios militares franceses que han estado inmovilizados desde la suspensión de la cooperación antiterrorista”, se afirmó.

Las autoridades del Elíseo resaltaron que los contactos se han realizado con los militares nigerinos y no con la junta militar golpista, la cual, no es reconocida por París. En este contexto, Francia todavía mantiene a su embajador en Niamey, a pesar de que el gobierno de facto ordenó su expulsión, tras retirar su inmunidad diplomática y ser declarado persona non grata.

Pedido de salida urgente

El primer ministro designado por la junta militar, Ali Mahaman Lamine Zeine, declaró en una conferencia de prensa: “El Gobierno ya ha denunciado los acuerdos que les permiten estar en nuestro territorio. Se encuentran en una situación de ilegalidad, y creo que las conversaciones en curso deberían permitir que estas fuerzas se retiren de nuestro país muy rápidamente”.

En cuanto al destino de los militares franceses hasta ahora estacionados en Níger, no está claro si regresarán a Francia o se desplazarán al vecino Chad. A su vez, no se detalló cuanto tiempo demandará la retirada total de las tropas galas. En tal sentido, si se sigue el mismo ritmo que la retirada de Mali, donde la junta exigió la salida de más de 5.000 soldados franceses, el proceso se extendió desde finales de 2021 hasta agosto de 2022.