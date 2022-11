Desde que comenzó el Mundial, Arabia Saudita decapitó a 12 personas

Arabia Saudita fue acusada realizar 12 ejecuciones mientras la atención está dirigida al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Según la ONU, el reino árabe decapitó a una docena de personas, a pesar de que se había prometido no utilizar la pena de muerte en lo que respecta a delitos no violentos.

A través de un comunicado que publicó la ONU, a través de la vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, "desde el 10 de noviembre, 17 hombres han sido ejecutados por delitos de drogas y contrabando, con tres personas muertas este último lunes".

A pesar de la existencia de una moratoria que implementó la monarquía saudita en 2021, relacionada con el no uso de la pena de muerte para delitos no violentos, la oleada de ejecuciones no ha cesado: Throssell agrega que "el reinicio de las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudita es un paso muy lamentable, especialmente cuando llega días después de que una mayoría de los Estados de la ONU pidiera una moratoria mundial a la pena capital".

Lamentablemente, no hay cifras ni información oficial sobre cuántas personas están a la espera de la ejecución que ponga fin a sus vidas, ya que estas son confirmadas una vez que se han producido. No obstante, señaló que "contamos con información que revela que una persona de Jordania estaría en riesgo de ejecución inminente".

Este caso particular es el de Husein abu al-Jeir, que fue abordado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que determinó que su arresto "no tenía base legal".

El organismo pidió "al gobierno saudita que detenga la inminente ejecución de Al-Jeir y que cumpla con la opinión del grupo de trabajo y reitere su condena a muerte, le libere de forma inmediata y sin condiciones y garantice que recibe atención médica, compensación y otras reparaciones”.

Maya Foa, directora de la ONG de derechos humanos Reprieve, acusó a Arabia Saudita de llevar a cabo las decapitaciones mientras la atención del mundo estaba enfocada en la Copa del Mundo.

“Mientras Mohammed ben Salman se colocaba en el centro del escenario en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, sentado junto al jefe de la FIFA Gianni Infantino, el taxista Hussein Abo al-Kheir estaba acurrucado en una celda, aterrorizado de que el verdugo se lo llevara”, expresó Foa.

“Mientras todos los ojos están puestos en el fútbol, Arabia Saudita está llevando a cabo una ola de ejecuciones horribles, matando a personas como Hussein, un hombre inocente que fue torturado por la policía saudita para que confesara”, sumó la funcionaria de Reprieve.