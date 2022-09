Bolsonaro apuntó contra Lula por la "ideología de género"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atacó a su oponente en las próximas elecciones, el expresidente Lula da Silva, asegurando que quiere imponer la "ideología de género". Además, aseguró que quieren hacer que niños y adolescentes usen el mismo baño.

"No quiero que mi hija de 11 años, que es mi mayor patrimonio, vaya a la escuela y se encuentre a un grandulón de 15 años en el mismo baño. Este canalla -en referencia a Lula- quiere a la ideología de género (sic)", aseguró Bolsonaro en Presidente Prudente, en el interior del estado de San Pablo.

Duras declaraciones contra Lula

"Este tipo quiere volver a la escena del crimen para destruir los valores familiares. Ese tipo quiere liberar las drogas. No sabe lo que sufre una madre con hijos drogados. No tiene compromiso con nuestras familias. Él quiere quedarse con la bandera roja, no con la verde amarilla", agregó el presidente.

Luego apuntó contra el presidente argentino, Alberto Fernández, por su visita a Lula cuando estaba en prisión por la Operación Lava Jato. Esa condena fue posteriormente anulada por manipulación. "Este tipo recibió una visita del candidato de Argentina en la cárcel para hacer campaña y este tipo en Argentina hoy está terminando con su propio país. Siempre digo que hagamos comparaciones, vean cómo está Brasil y cómo están los presidentes y dictadores amigos de Luiz Inácio Lula da Silva", consideró Bolsonaro.

Como en otras oportunidades, atacó al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, y expresó que "en caso de que sea reelecto deberán volver a actuar dentro de la Constitución", en referencia a las causas abiertas en su contra. Posteriormente, aseguró que "defenderá la libertad a cualquier precio", apoyó la flexibilización del acceso a las armas por parte de la población civil y concluyó que "un pueblo desarmado es un pueblo esclavizado".

Lula repudió a un diputado bolsonarista

Douglas García, un diputado que responde al presidente Bolsonaro, atacó verbalmente a una periodista de la cadena Globo. Por ese motivo, Lula da Silva, junto a otros candidatos a la presidencia expresaron su repudio.

"Triste por la falta de respeto contra la periodista Vera Magalhaes por un diputado bolsonarista en el debate de Sao Paulo. Los debates deben ser noticia por las propuestas, no por los ataques contra las mujeres periodistas, promovidos por quienes viven del odio y no les gusta la democracia", comentó Lula.

El diputado grabó a la periodista con su celular mientras expresaba que era una "vergüenza para el periodismo". En otra oportunidad, el presidente había apuntado sus críticas contra Magalhaes: "Vera, no podía esperar otra cosa de ti. Duermes pensando en mí, tienes algún tipo de pasión por mí'', dijo Bolsonaro en el debate de agosto. Luego la acusó de ser partidaria y mentirosa.

Cuando falta menos de un mes para los comicios, Lula encabeza la intención de voto con el 45% mientras que Bolsonaro obtendría el 30%.