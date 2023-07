Atroz: madre explotaba sexualmente a sus hijas mellizas adolescentes

Una mujer de 54 años fue detenida acusada de explotar sexualmente a sus hijas mellizas de 17 años. Un hombre de 75, vecino de las víctimas, ayudaba a la progenitora en tan aberrante hecho.

Los abusos se produjeron en la localidad uruguaya de Treinta y Tres y tomó intervención del caso, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) luego de que en mayo se realizara una denuncia a través de la línea azul -contacto que recibe denuncias por violencia o negligencia hacia menores- y el equipo de psicólogos y asistentes sociales comenzó a investigar.

Los técnicos del INAU recolectaron testimonios de los vecinos, que advirtieron que había indicios de explotación sexual comercial. Trascendió que quien ofrecía los servicios de las menores entre los vecinos era la propia madre. Ante el contexto de vulnerabilidad y pobreza se detectó que las chicas, que iban a la UTU, interrumpían sus estudios constantemente. “Fue una actuación muy oportuna y eficaz de los equipos de territorio del INAU”, señaló al diario El País el presidente de la institución, Pablo Abdala.

La policía fue alertada luego de que la Fiscalía tomara intervención, por lo que intentó detener a los adultos, que ante la llegada de las fuerzas de seguridad, escapaban a distintas localidades de Treinta y Tres.

Ana Segovia, fiscal de Treinta y Tres, con las pruebas recabadas, realizó un acuerdo abreviado con la madre luego de que ella reconociera el delito. La mujer fue condenada a dos años y ocho meses de prisión efectiva por contribución a la explotación sexual y tuvo la agravante por abuso de las relaciones domésticas.

Además, un hombre de 75 años fue imputado como presunto autor de un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, disponiéndose el arresto domiciliario total por el plazo de 180 días.

Las víctimas fueron trasladadas al hogar femenino de 24 horas “La Cabaña” el pasado 20 de julio y reciben tratamiento psicológico. Cuando los técnicos las entrevistaron, observaron “signos de inestabilidad y daño emocional”, pero también entendieron que las mellizas habían normalizado la situación e incluso no entendían por qué tenían que ser institucionalizadas. “Para ellas no era nada grave, normalizan a tal punto la situación que no lo ven con la gravedad que amerita”, explicó Rosario Barreto, la directora del INAU de Treinta y Tres, a El País.

En agosto las adolescentes cumplen 18 años, pero el INAU pretende continuar con las medidas de apoyo psicológico para la recuperación del daño junto con el equipo itinerante de la ONG Gurises Unidos, con quien tiene convenio. Por otro lado, tras el examen médico no se detectó ningún indicio de que además la madre las agrediera.