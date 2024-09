Artistas prefieren estar del lado de Kamala Harris y alejarse de Donald Trump

La batalla electoral entre Donald Trump y Kamala Harris no solo se libra en el ámbito político, sino también en el cultural. Numerosos músicos han expresado su descontento al enterarse de que el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca utiliza sus canciones en sus actos de campaña.

Entre los artistas que han manifestado su oposición se encuentran los Rolling Stones, Isaac Hayes, Foo Fighters, Celine Dion y ABBA, mostrando una diversidad de gustos en una campaña sin precedentes.

ABBA, el icónico grupo sueco pop de los años setenta y ochenta, sorprendió al involucrarse en la política. Aunque son conocidos por aprovechar su legado musical, nunca antes habían tenido que ver con la política. Sin embargo, sus representantes legales enviaron un documento de "cease and desist" a la campaña de Trump al descubrir que dos de sus canciones, The Winner Takes It All y Money, Money, Money, fueron utilizadas en eventos del expresidente en su intento de regresar a la Casa Blanca.

Celine Dion no quiere que sus canciones sean utilizadas por Trump.

Celine Dion también envió un papel para evitar que Trump utilizara My Heart Will Go On, la famosa canción de la película Titanic. Foo Fighters hizo lo mismo con su tema My Hero. Además, el hijo de Isaac Hayes acudió a los tribunales para impedir que el candidato utilizara la canción Hold On, I'm Coming. Los británicos Rolling Stones también amenazaron con acciones legales si alguna de sus canciones es utilizada en la campaña de Trump.

En Estados Unidos, no es raro que los artistas apoyen a un candidato, pero la virulencia de la campaña electoral de 2024 es inédita. La mayoría del espectro cultural y artístico estadounidense apoya explícitamente a Kamala Harris, la postulante demócrata y actual vicepresidenta. Las acciones de los músicos buscan evitar que sus creaciones o nombres se asocien con el ultraderechista Trump y su campaña. Incluso las fanáticas de Taylor Swift, conocidas como swifties, se han politizado: crearon un grupo llamado Swifties for Kamala.

La lucha por el apoyo de los músicos y sus seguidores añade una capa adicional de complejidad a una campaña ya de por sí intensa y divisiva.