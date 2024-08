Xbox 2025: fechas de estreno de Avowed y otros exclusivos

Xbox ha demostrado que tiene dificultades en la gestión de los lanzamientos de sus títulos exclusivos. A pesar de los esfuerzos por cumplir con las promesas hechas a los jugadores, imprevistos constantes han afectado el calendario de estrenos. El caso más reciente es el de Avowed, un esperado juego de Obsidian Entertainment, que ha sido pospuesto para 2025, uniéndose a la lista de exclusivas de Xbox para ese año.

Más allá del confirmado cambio de fecha para Avowed, pero esta reprogramación ha clarificado el panorama de lanzamientos para 2025, que promete ser uno de los mejores años para Xbox en mucho tiempo. Avowed abrirá el año de Xbox el 18 de febrero de 2025, marcando el inicio del primer trimestre con un fuerte lanzamiento.

Exclusivas de Xbox para 2025

La especulación se ha intensificado con base en declaraciones de Tom Warren, publicadas en The Verge. Según Warren, además de Avowed, otros tres grandes títulos exclusivos llegarán a Xbox en 2025: Gears of War E-Day, South of Midnight y el esperado regreso de Fable. Aunque aún no se han confirmado fechas específicas para estos lanzamientos, existen algunas proyecciones de insiders que aportan claridad al cronograma.

Fable y Gears of War E-Day

Se anticipa que Fable llegará entre octubre y diciembre de 2025, coincidiendo con el cuarto trimestre del año. Por otro lado, Gears of War E-Day se espera antes de Fable, situándose entre el segundo y tercer trimestre, es decir, entre abril y septiembre. Es probable que su lanzamiento ocurra en el segundo trimestre, dado que South of Midnight ya tiene una fecha fijada para el tercer trimestre.

South of Midnight

Afortunadamente, South of Midnight cuenta con una fecha clara desde junio de 2024, con un lanzamiento programado para el 15 de agosto de 2025. Esto lo sitúa firmemente en el tercer trimestre del año próximo.

Cronograma de lanzamientos exclusivos de Xbox para 2025

Con la intención de evitar solapamientos entre títulos, el cronograma previsto para los lanzamientos exclusivos de Xbox en 2025 es el siguiente:

Avowed - 18 de febrero de 2025 Gears of War E-Day - entre abril y junio de 2025 South of Midnight - 15 de agosto de 2025 Fable - entre octubre y diciembre de 2025

Este calendario promete un año robusto para los fanáticos de Xbox, con títulos esperados que podrían definir el éxito de la consola en 2025.