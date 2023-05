Desde que Hollywood y los creadores de juego se encontraron, hace ya varios años, la relación fue instantánea. Sin embargo, con el paso de los años la forma en que se complementan cambió.

Películas, series y videojuegos: una fórmula infalible para la industria del entretenimiento

Por Shirley Romero, AMD Consumer Manager para Argentina & Chile

¿Recuerdan cuando disfrutaban títulos de videojuegos sobre películas que eran grandes éxitos de Hollywood? En mi caso hay dos que recuerdo muy bien. El primero, el de Harry Potter, porque se trata de una saga que siempre me gustó, y poder recordar las escenas a través del juego, en donde podía pretender que yo era una hechicera, me encantaba. Lo mismo me sucedía, por ejemplo, con Star Wars.

No pasaron tantos años desde que se lanzaba un éxito en la pantalla grande y, como un eco de ese triunfo, nacían estos videojuegos, acompañado de los discos de la banda sonora de cada película. El camino siempre era el mismo: gran lanzamiento en cines, disco de banda sonora y luego, tal vez, los videojuegos. Esto marca perfectamente dónde estaba puesto el foco del entretenimiento hace algunos años: en la cinematografía.

Sin embargo, en los últimos años vimos un cambio en esta infalible fórmula del éxito. Basta pensar en películas como “Uncharted: Fuera del mapa”, con el reconocido Tom Holland encarnando la piel de Nathan Drake, la reciente estrenada “Super Mario Bros” que continúa siendo un éxito de taquilla, o la popular serie de HBO “The Last Of Us”, con la excelente actuación de nuestro Pedro Pascal. Estos son solo 3 ejemplos recientes, si vamos algunos años más atrás también nos encontraremos con sagas como Assassins Creed tal vez.

No importa si la trama es de zombies, tesoros perdidos, aventuras sangrientas o un viaje a un laberinto, todos estos son ejemplos de desarrollos cinematográficos que nacieron a raíz de aclamados títulos de videojuegos. Es interesante como la fórmula dio un giro 360, y cuando antes el éxito provenía de la popularidad de una película, ahora lo traen los videojuegos. Hollywood entendió que el mundo de los videojuegos forma hoy una gran parte del entretenimiento, y que se trata de una audiencia que continúa creciendo.

De acuerdo con el reciente reporte global de NewZoo, en 2022, la industria de PCs y consolas alcanzaron 92.3 mil millones en ingresos y se jugaron más de 100 billones de horas a juegos de PC o consolas. Cuando vemos estos números, entendemos por qué la fórmula cambió: el foco del entretenimiento está puesto hoy en los videojuegos. Y no nos referimos solamente a la acción de jugar, sino también el consumo que existe alrededor de ello: la misma investigación de NewZoo demuestra que el 40% de los jugadores de PC y consolas juega, ve e interactúa con el gaming de otras maneras como creando de contenido, socializando alrededor del juego generando comunidades, escuchando podcasts al respecto, sumándose a transmisiones de eSports, y asistiendo a convenciones temáticas.

Hogwarts Legacy

El crecimiento exponencial de este sector impacta en el tipo de contenido que hoy buscan consumir las diferentes audiencias, y cuando antes los videojuegos eran un eco lejano y un complemento de las películas, hoy se convirtieron en Trendsetters, demostrando una vez más que no existe una sola fórmula para el éxito, y que la innovación también influye en las tendencias de consumo cotidiano y de entretenimiento.

Como compañía que contribuye al crecimiento del sector del gaming es para nosotros increíble ser testigos de este hito, y nos impulsa a continuar innovando para que la industria siga evolucionando y generando impacto en diferentes áreas.