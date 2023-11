The Jackbox Party Pack 10 result贸 una gran propuesta para pasar un buen rato con amigos y familia, sin importar si est谩n presentes en el lugar o si participan por internet. Para saber un poco m谩s sobre Jackbox Games, su historia y el proceso creativo para desarrollar cada pack, en Ciudadano News conversamos con Andy Kniaz, VP Juegos Internacionales y Desarrollo Comercial.

鈥淟a historia de nuestra compa帽铆a se remonta a los 90s cuando hablamos de un juego llamado You Don't Know Jack, que fue lanzado con mucha fanfarrea. Ese juego sent贸 las bases de lo que hacemos ahora鈥, cont贸 Kniaz.

鈥Lanzamos nuestro primer pack en 2014, desarrollamos 53 juegos sorprendentes y estamos muy emocionados con el lanzamiento de Party Pack 10. Party Pack 10 es un producto incre铆ble. Estamos todav铆a innovando. En 53 juegos es la primera vez que lanzamos uno r铆tmico con Dodo Re Mi. As铆 que siempre estamos innovando y siempre estamos llegando con algo nuevo para entretener a la gente鈥, agreg贸.

A d贸nde apuntan

鈥淟a misi贸n de nuestra compa帽铆a es muy simple. Es juntar a la gente y que compartan risas. Todos nuestros juegos tienden al humor y tienen el objetivo de unir a la familia y amigos鈥, explic贸.

鈥淵 los juegos, en s铆 mismos, sirven para las personas en tu habitaci贸n, pero tambi茅n remotamente. Las familias distribuidas en todo el mundo pueden jugar a Google Meet, pueden jugar a Zoom, pueden jugar a conferencias de video. Es una muy buena forma de unir a la gente para que pase un buen rato鈥, remarc贸.

Este tipo de propuestas son muy interesantes y, sobre todo, en momentos donde nos vimos obligados a estar separados de los seres queridos por la pandemia de covid.

鈥Nuestro negocio explot贸 durante la pandemia por esa misma raz贸n. La gente necesitaba una excusa para unirse y conectarse socialmente cuando fue dif铆cil hacer eso. Y poder hacer eso a trav茅s de nuestro juego y la internet fue muy positivo. Hablamos con mucha gente que nos cont贸 c贸mo los acompa帽amos a trav茅s de unos momentos muy dif铆ciles. Y eso ha sido incre铆blemente satisfactorio. Poder ser un impacto positivo en las vidas de la gente es incre铆ble鈥, record贸.

Novedades

"Los juegos ahora est谩n localizados. Y en realidad, por primera vez con Party Pack 10, podemos cambiar este juego, por ejemplo, al espa帽ol. Creo que una de las cosas que estamos hablando de aqu铆 es la accesibilidad. En la pandemia, la cantidad de espacio f铆sico fue limitada, no pod铆amos unirnos, pero las personas a煤n eran accesibles por el internet. Creo que la otra parte de eso es la localizaci贸n del producto que hemos puesto en el mercado. Porque en el pasado, hemos tenido gente de habla inglesa, en varios pa铆ses, jugar a nuestros minijuegos y realmente resonar con ellos. Pero no significa que todos y su familia puedan jugar. La localizaci贸n es otro pedazo importante para la accesibilidad. Que haya gente en Estados Unidos y Argentina jugando simult谩neamente, todo en una lengua que les resulta c贸moda, es fant谩stico", coment贸 Kniaz.

"Con The Jackbox Party Pack 10, estamos dando una excusa para que las personas pasen un buen rato haciendo algo juntos, para realmente inspirar conversaciones y una experiencia social", agreg贸.

Customizaci贸n

鈥淐uando vamos a localizar un producto, creo que es importante que la gente sepa que hay filtros en los juegos. Uno de esos filtros, por ejemplo, es un filtro centrado en Estados Unidos. Nos preguntar谩n sobre el f煤tbol americano. Asumimos que nadie en el resto del mundo lo sabr谩. As铆 que si te tocas el contenido centrado en Estados Unidos, eso se arregla鈥, consider贸.

鈥淧ero la gran cosa de la localizaci贸n es que nuestro equipo de localizaci贸n reuni贸 contenido que ser铆a conocido en M茅xico, Argentina, Colombia, b谩sicamente, en toda la regi贸n鈥, remarc贸.

El juego permite tambi茅n diferencia el contenido para hacerlo aceptable para jugar con ni帽os o aumentar el l铆mite de tiempo de cada aventura. 鈥Nunca sabemos exactamente cada tipo de persona, su conexi贸n de internet, c贸mo quieren jugar. Entonces intentamos construir suficiente flexibilidad para que nuestro juego se acomode al ambiente que quieres jugar鈥, coment贸.

Un lugar para novatos

鈥Si no eres un jugador de videojuegos, pero has jugado antes, Jackbox es para ti. No necesitas un controlador complexo para jugar. Pones tu tel茅fono, y b谩sicamente cargas una web en tu tel茅fono y te juegas desde 茅l. Creo que podemos apuntar a los fans de videojuegos hardcore, podemos apuntar a los jugadores de juegos de mesa, podemos apuntar a los padres, a los que tenemos mucha exposici贸n limitada a la tecnolog铆a. Creo que existimos en esa intersecci贸n鈥, reflexion贸.

No repetirse

鈥Lanzamos 5 juegos en cada pack. Uno de esos juegos, ahora que tenemos una gran librer铆a de marcas, es normalmente una secuela. As铆 que estamos tomando un juego bien establecido que a la gente le gusta jugar y estamos, b谩sicamente, actualizando, mejorando y lanzando la siguiente versi贸n. Los otros cuatro juegos que ponemos en el Party Pack son nuevos. Y la forma en que nuestro proceso funciona internamente es bastante intenso. As铆 que creamos cinco juegos cada a帽o, que es una cantidad incre铆ble de contenido. Para hacer eso, nos dimos cuenta de que las buenas ideas vienen de todos los lugares de la compa帽铆a. As铆 que invitamos a nuestros empleados a presentar ideas de juego. Estas ideas de juego pueden ser presentadas en l谩piz y papel, pueden ser realizadas en documentos de palabras o presentaciones de PowerPoint鈥, explic贸.

鈥淎l mismo tiempo, los programadores y artistas est谩n creando prototipos que act煤an de manera similar a como va a ser el juego. Como tenemos tantos contenidos, b谩sicamente vamos a ir a un proceso donde 50 juegos se presentar谩n y estamos buscando, sabes, el producto secuela y cuatro nuevos juegos, y ese proceso pasa cada a帽o鈥.

鈥Los juegos que no se aprueba para el Party Pack, se toman y se refinan para la pr贸xima vez que se presenten. No solo son ideas nuevas que vienen, sino que incluso ideas que no se usaron para el Party Pack 10, por ejemplo, se pueden usar para un nuevo producto鈥, recalc贸.

鈥淟o que nosotros buscamos es juegos que tengan una identidad muy fuerte y una personalidad muy fuerte鈥, agreg贸 y concluy贸: "Nuestro CEO est谩 muy contento de decir que sabe que un juego es un buen juego cuando puede caminar por la oficina y escuchar risa. Si camina por la oficina y escucha risa, va a ir y ver lo que la gente est谩 riendo. Y eso es un mayor identificador de lo que hace un buen juego de Jackbox鈥.