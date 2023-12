Los videojuegos de ajedrez nos han dado grandes entregas y otras bastante b√°sicas. Existen los que est√°n pensados para los grandes maestros del juego-ciencia, que se centran en las estrategias, aperturas y conceptos m√°s o menos profundos. Pero hay otros que buscan m√°s el entretenimiento, pasar un buen rato sin tener que ir a partidas extensas. Uno de estos es Chessarama de Minimol Games.

Patear el tablero

Debo reconocer que el proyecto del estudio brasile√Īo es bastante ambicioso. Adapta las mec√°nicas del ajedrez para enfrentar distintos escenarios en un contexto que, en los papeles, nada tiene que ver con ese juego, como una cancha de f√ļtbol, una granja o el Jap√≥n feudal. Eso s√≠, si bien tiene un peque√Īo tutorial, se disfruta conociendo con claridad los movimientos y caracter√≠sticas de cada pieza.

Cada nivel es un mundo en sí mismo. Se nota que los creadores pusieron mucho para que fueran atractivos y generaran esa sensación de unicidad. Por eso, antes de encarar cada desafío, te recomiendo que te tomes unos segundos para apreciar el arte.

Tal vez lo más interesante es que cada universo tiene sus propias características. En la granja los caballos son los reyes y, al comienzo, todo se basa en mover uno para cumplir los requisitos. Sin embargo, con el paso de los niveles se va complicando y la aparición de otro caballo en el tablero hace que haya que pensar bastante qué movimientos hacer para avanzar sin arruinar el recorrido.

En otro ejemplo, en los retos futbolísticos, el objetivo es pasar la pelota hasta patear al arco y hacer el gol. Eso sí, las piezas solo pueden distribuir el pase de la misma manera en la que se moverían en un tablero. Es decir, el alfil solo puede pasar la pelota en diagonal. Eso agrega un condimento y desafío muy interesante a la hora de pensar cómo convertir el tanto.

A pensar

El juego cuenta con un modo campa√Īa, que es donde intenta hacerse fuerte. Lleno de desaf√≠os de distinto tipo, m√°s otros tantos opcionales, mantiene al jugador atrapado un buen rato. Mientras uno intenta superar cada acertijo, sin darse cuenta, est√° manejando mejor los principios del ajedrez.

Además, agrega un sistema de logros que hacen del juego una forma amena de aprender tácticas y estrategias y lleva a una progresión lógica para cada jugador. Eso sí, no significa que con esto nos vayamos a convertir en Bobby Fischer, pero sí sirve para desarrollar la lógica básica de pensamiento del juego-ciencia.

Chessarama me pareció una muy interesante propuesta, no solo para los amantes del ajedrez, sino también para servir como puerta de ingreso a su fascinante mundo. El juego está disponible para PC en Steam, Xbox One y Xbox Series X/S.