Histórico: los Esports serán parte de los Juegos Olímpicos

En la jornada del 23 de julio, durante la Copa Mundial de eSports 2024 en Arabia Saudita, los seguidores de los Esports recibieron una noticia monumental: los Esports serán parte de los Juegos Olímpicos. Esta novedad fue revelada en directo durante la 142.ª sesión del COI (Comité Olímpico Internacional). La propuesta fue aceptada sin oposición ni abstenciones, logrando un respaldo unánime.

Incluir los eSports en la semana olímpica de 2023 ya había sido un logro significativo, y ahora el COI ha dado un paso aún mayor. Este avance indudablemente cambiará el panorama de la industria de los videojuegos, haciendo del 23 de julio una fecha memorable en la historia de los eSports. Aunque aún no se han detallado cuáles, algunos juegos para móviles también serán parte de las Olimpiadas.

El presidente del COI, Thomas Bach, resaltó que los Juegos de eSports contarán con financiación independiente, sin afectar los ingresos de los Juegos Olímpicos ni perjudicar a otros deportes. Este torneo se llevará a cabo en Arabia Saudita en 2025 y continuará allí hasta 2037, aunque aún no se ha determinado la frecuencia del evento, que se estima será bienal, es decir, cada dos años.

No todos los videojuegos serán admitidos en los Juegos Olímpicos A pesar de la inclusión oficial de los eSports, no todos los juegos tendrán cabida en las Olimpiadas. Los juegos de disparos en primera persona, por ejemplo, no estarán incluidos, y títulos de tercera persona como Fortnite aún están en evaluación. Juegos como Valorant, Counter-Strike y Call of Duty tampoco formarán parte del evento.

Los juegos que sí estarán presentes en los eSports olímpicos son:

League of Legends

Rocket League

Street Fighter

Tekken

iRacing

NBA 2K

FIFA

Aunque queda mucho por avanzar, este es un inicio prometedor.