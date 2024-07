Se viene una actualización de World of Warcraft antes de The War Within

Cuando los jugadores de World of Warcraft vuelvan a conectarse a los servidores y entren a Azeroth, notarán cambios significativos en el juego debido a la actualización previa a la expansión The War Within, que ya está disponible.

Estas actualizaciones anticipadas introducen las nuevas características y funciones de la expansión. Una de las más destacadas es la banda guerrera, que permite la progresión compartida en toda la cuenta de Battle.net, sin importar la facción. Esto incluye el renombre, el banco, los logros y las colecciones. Blizzard explica: "La primera vez que inicies sesión en World of Warcraft, el proceso de conversión a banda guerrera ampliará muchos de los sistemas de progresión del juego a toda la cuenta. No será necesario iniciar sesión con cada personaje para que toda la progresión y los objetos se adapten."

Blizzard advierte que esta conversión a banda guerrera puede tardar 20 minutos o más y, dependiendo de la cantidad de datos a procesar, puede haber colas para iniciar sesión. Este sistema afecta a todos los personajes de una cuenta Battle.net y está limitado a una única región, pero abarca todos los reinos y facciones.

Otra novedad es la expansión del vuelo con dragones, que se mantendrá más allá del contenido de Dragonflight. Esto permitirá que la mayoría de las monturas voladoras utilicen el sistema de vuelo surcacielos (anteriormente conocido como jinete de dragones). Los jugadores también pueden optar por el vuelo constante, el estilo de vuelo clásico introducido en The Burning Crusade. El vuelo surcacielos es más rápido, dinámico y tiene un árbol de talentos actualizado que ya no requiere glifos.

En cuanto a nuevo contenido, se presenta el evento Ecos Radiantes, que se llevará a cabo del 31 de julio al 27 de agosto. Este evento permitirá a los jugadores enfrentarse a los recuerdos de Azeroth y reunir recuerdos residuales para obtener equipo de nivel de objeto 480, una bolsa de 32 ranuras, una bolsa de componentes de 30 ranuras, monturas, mascotas y un anillo reliquia. Este tipo de evento previo a la expansión está diseñado para ofrecer actividades de mundo abierto y equipar a los personajes.

La actualización también introduce la primera parte de la cadena de misiones Visiones de Azeroth, disponible para los jugadores que hayan alcanzado el nivel 70 y completado el último capítulo de la cadena de misiones de Dragonflight. Estas misiones marcan el inicio de la historia que continuará en The War Within.

World of Warcraft

Además, el contenido de Dragonflight ahora será la nueva experiencia de subida de nivel por defecto desde el nivel 10 al 70. Es importante destacar que esta actualización viene acompañada de una extensa lista de cambios en las clases. Como es habitual antes de una expansión, todas las clases han sido revisadas, un proceso que se completará con la llegada de The War Within, cuando se tenga acceso a más puntos de talento y los talentos heroicos. También se han realizado cambios en la interfaz de usuario, incluyendo una renovación de la pantalla de selección de personaje y la visualización de las misiones y el mapa.

La expansión The War Within para World of Warcraft, que dará inicio a la saga del alma-mundo, estará disponible el 27 de agosto.