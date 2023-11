La pandemia de Covid nos dejó muchas enseñanzas. Tal vez la más difícil para muchos fue enfrentar la separación de los seres queridos, con los que no podíamos tener cercanía. Por eso, los party games fueron, en muchos casos, claves para mantenerse en contacto. Uno de estos vino de la mano de Jackbox Games, Inc.

Por eso, el lanzamiento del nuevo pack, The Jackbox Party Pack 10, es una gran noticia para los amantes del género y para aquellos que recuerdan este tipo de propuestas como cariño y agradecimiento.

Las novedades

El título presenta 5 juegos que se deben compartir con amigos. Lo positivo es que no hace falta que todos lo hayan adquirido, sino que con que uno lo tenga alcanza y sobra. Y ni siquiera hace falta que esté presente, porque todos se conectan a través de su celular a una página web con el número de sala que les da el creador de la partida.

Una de las nuevas características de esta entrega es que viene en varios idiomas, lo que permite una amplitud al público. Además, el español está diferenciado entre España y Latinoamérica, lo que hace que no se mezclen las temáticas y sea más específico para cada región.

Los minijuegos

Yendo a los cinco juegos no tan minis de esta propuesta, el primero de ellos es Tee K.O. 2. Invita a construir slogans y dibujos para diseñar remeras que luego se mezclan y se van votando las mejores, que suman puntos.

Luego tenemos a Hypnotorious, la más particular de las propuestas. Los jugadores deben responder a preguntas raras y luego decidir unirse a un grupo. El problema es que cada uno es algo, una animal, un objeto inanimado, lo que sea, y debe averiguar la lógica que lo une con los otros jugadores en el grupo. Tal vez sea el más flojo de los minijuegos, pero puede resultar muy divertido.

Dodo Re Mi es el primer juego rítmico de la saga y nos lleva a aquellos primeros Guitar Hero donde cometíamos más errores que aciertos con las notas. En esta oportunidad, manteniendo la temática del juego en general, los instrumentos son bastante absurdos y tiene una faceta muy colaborativa. Eso sí, a tener cuidado porque equivocarse lleva a que una planta carnívora te coma.

FixyText es uno de los juegos más interesantes. Se centra en la escritura en equipo, por lo que los resultados pueden ser hilarantes. Cada jugador escribe sobre un texto predeterminado. Luego, los miembros del equipo contrario eligen palabras y según los votos se terminan puntuando los mejores. Suena medio complicado, pero cuando se juega queda claro y es un mar de risas.

Por último, el juego de trivia en esta oportunidad es Timejinx. Una máquina del tiempo nos lleva contestar preguntas del pasado, con alguna dificultad importante por momentos, con el compromiso de no usar Google para buscar las respuestas y no arruinar la experiencia.

Todo esto en el marco de un arte genial, con una estética muy colorida y divertida que, sin dudas, atrapa a todos los jugadores, acompañado por música y sonidos que están perfectamente compaginados con lo que los realizadores quieren generar en cada jugador: un buen rato con amigos o familia y muchas risas.

Conclusión

Si bien los party games no reemplazaron con el paso de los años a los juegos de mesa, se convirtieron en una muy buena opción para pasar un buen rato. The Jackbox Party Pack 10 de Jackbox Games, Inc. es una excelente propuesta. ¿Es perfecta? No, pero la realidad es que hoy casi ningún juego lo es. De cualquier forma, las pequeñas imperfecciones no arruinan una gran experiencia y, sobre todo, una oportunidad más de disfrutar junto a los que más queremos de un buen rato.