Estamos disfrutando la temporada de premios en el mundo de los videojuegos y Baldur’s Gate 3 de Larian Studios se llevó el principal cuando ganó el GOTY (juego del año) en The Game Awards. Sin embargo, no todos concuerdan con el premio.

Una publicación que no comparte esa opinión es la famosa Time Magazine. La prestigiosa revista armó su propio listado de los mejores juegos del año y el RPG quedó en la segunda posición.

De cualquier forma, quien quedó en la primera posición era el gran competidor. Nos referimos a Alan Wake 2 de Remedy Entertainment. El horror survival es uno de los títulos más destacados del año por su narrativa, que impactó a todos los jugadores.

Alan Wake 2 de Remedy Entertainment

Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Aventura de terror donde una agente del FBI empieza a investigar un asesinato en un pueblo cuando su vida se entrelaza con el desaparecido escritor, Alan Wake, que se encuentra en el mundo de sombra.

Acá está el listado de los 10 juegos elegidos por Time:

1. Alan Wake II

2. Baldur's Gate 3

3. Spider-Man 2

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

5. Resident Evil 4 Remake

6. Dead Space Remake

7. Super Mario Bros. Wonder

8. Star Wars Jedi: Survivor

9. Diablo 4

10. Dredge