El State of Play anunció una de sus novedades de VR

Como ya te contamos, el State of Play de mañana traerá muchas novedades, apuntando principalmente a PS VR2, el casco de realidad virtual de PlayStation 5. Sony no dio todavía demasiada información sobre el dispositivo pero prometió por lo menos 20 títulos en su lanzamiento.

Por ese motivo, muchos fans de la Realidad Virtual están esperando el State of Play, que ya informó uno de los juegos que estará presente y se trata de Horizon: Call of the Mountain, el primer juego para PS VR 2.

¿Qué más sabemos?

La verdad, no mucho. Trascendió que Horizon: Call of the Mountain será innovador, pero nadie aclaró por qué. Por lo pronto, la historia estará narrada por un personaje nuevo de la franquicia, pero existe la posibilidad de encontrarnos algunos de los conocidos como Aloy.

De cualquier forma, estamos expectantes por conocer las novedades de PS VR 2. Habrá propuestas de la empresa y de desarrolladores externos tanto para realidad virtual como para PlayStation 5. Uno de los juegos que los amantes de la consola están esperando es God of War: Ragnarok, por lo que muchos están atentos a lo que pueda pasar. Otros de los juegos que podrían presentar alguna novedad son Final Fantasy XVI, Kingdom Hearts IV y la segunda parte de Final Fantasy VII Remake.

Si querés ver el State of Play, se transmitirá el 2 de junio a partir de las 18 por YouTube y Twitch. Mientras tanto debemos esperar la salida del casco, que está prevista para abril de 2023.