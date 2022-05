Ahora sí, 'The Lord of the Rings: Gollum' sale en septiembre

Finalmente tenemos el dato esperado: The Lord of the Rings: Gollum saldrá a la venta el 1 de septiembre para PC, Xbox Series X/S, PS5, XOne y PS4 . La versión de Nintendo Switch estará antes de fin de año pero todavía no se confirmó cuándo.

Hace unos días te dimos toda la info que teníamos. Pero ahora sabemos un poquito más.

Daedalic Entertainment, que ya desarrolló The Whispered World y la saga Deponia, confirmó la fecha de lanzamiento y aseguró que será un juego de aventura y sigilo, tal cual se preveía. Las sombras serán el primer aliado del corrompido hobbit que, además, hará gala de sus habilidades acrobáticas, trepando lejos de la vista de los enemigos.

Por supuesto, la doble personalidad de Gollum estará presente, pudiendo pasar del pacífico, casi cobarde, Smeagol a su contrapartida violenta. Por eso el juego tendrá una gran carga narrativa y los puzzles no serán pocos.

Sobre la historia todavía hay poca información. La verdad es que probablemente transcurra de manera previa a que (SPOILER ALERT) Gollum pierda el anillo con Bilbo Bolsón, pero todavía no hay nada confirmado. Lo que trascendió es que transcurrirá a lo largo de toda la Tierra Media y se encontrará con distintos personajes clásicos a los que puede “ayudar” como Ella-Laraña.

Combatir no será una opción. Gollum es débil y ser sigiloso e inteligente será muy importante. Por supuesto, seguir los consejos de Smeagol será una opción más pacífica e incluso permitirá terminar el juego sin violencia. Estas opciones permitirán una gran rejugabilidad a futuro.

¿Quién es Gollum?

Es un personaje clave en la saga El Señor de los Anillos. Es un hobbit corrompido por el Anillo Único de Sauron que cumple la función de guía de los que intentan destruir el artefacto mágico, mientras trata de recuperar su tesoro. Sufre de doble personalidad: una malévola que lo único que desea es poseer el anillo y otra bondadosa que lucha contra la maldad pero sucumbe.