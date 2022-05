¿Cuándo llega el juego El Señor de los Anillos: Gollum?

Desde que Peter Jackson le dio vida a la fantasía de J.R.R. Tolkien y lanzó la trilogía de El Señor de los Anillos, esa franquicia no ha dejado de dar productos al mundo de los videojuegos. Ahora estamos a la espera de uno sobre ese personaje amado/odiado por todos: Gollum

Lord of the Rings: Gollum pondrá a los jugadores en la piel de corrompido hobbit que encontró el Anillo Único y ahora pasa su vida protegiéndolo, de manera obsesiva. Sabemos que tendrá momentos de aventura, acción y sigilo, pero no hay demasiada información sobre la historia del juego, salvo que se desarrollara por varios lugares de la Tierra Media y se encontrará con varios personajes históricos.

Ya está confirmado que The Lord of the Rings: Gollum estará disponible en otoño de 2022 en PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Lo que no se hizo público es la fecha exacta, pero se estima que será en primavera de este año, y algunos creen que cuando salga la serie de Amazon El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, en septiembre.

Lo particular de esta entrega es que el juego cambia de manos y será desarrollado por Daedalic Entertainment, tomando el lugar que Monolith tuvo durante años. La empresa alemana tiene en su haber varios juegos premiados y la experiencia de adaptar el libro Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.

¿Quién es Gollum?

Es un personaje clave en la saga El Señor de los Anillos. Es un hobbit corrompido por el Anillo Unico de Saurón que cumple la función de guía de los que intentan destruirlo, mientras el trata de recuperar su tesoro. Sufre de doble personalidad: una malévola que lo único que desea es poseer el anillo y otra bondadosa que lucha contra la maldad pero sucumbe.