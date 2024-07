Estos son los juegos de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium de julio

Ya te contamos cuáles eran los lanzamientos de PlayStation Plus de este mes y ya están disponibles los títulos que llegan a PS Plus Extra y Premium, los otros dos niveles de suscripción de la plataforma de Sony. Estos son los que corresponden a PS Plus Extra:

Remnant II de Arc Games

Plataforma: PlayStation 5

Acción-aventura de estilo Souls y secuela de Remnant: From the Ashes en el que los sobrevivientes de la humanidad siguen enfrentando criatura infernales.

Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion de Square Enix

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Versión remasterizada de Crisis Core en la que nos enteramos de la historia de Zack Fair mientras descubre la verdad de unos experimentos ocultos.

Mount & Blade II: Bannerlord de TaleWorlds Entertainment

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de estrategia con toques RPG en el se deben enfrentar batallas épicas medievales.

The Jackbox Party Pack 9 de Jackbox Games, Inc.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

La recopilación de juegos para fiesta está de regreso con una nueva entrega plagada de entretenimiento.

Pathfinder: Wrath of the Righteous de META Publishing y Owlcat Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de estilo clásico en la que la Herida del Mundo permitió el ingreso de demonios a los reinos que lucharon en vano para detenerlos. Ahora, un héroe es la última esperanza para el planeta.

No More Heroes 3 de Marvelous Inc.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Travis Touchdown, el asesino otaku, debe volver a las andanzas para salvar a la humanidad y escalar a la cima de la Clasificación galáctica de superhéroes. Para eso, debe desempolvar su Beam Katana y vencer a los 10 subordinados del Príncipe FU para luego derrotar al jefe del mal en este violento y divertido hack and slash.

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition de Marvelous Inc.

Plataforma: PlayStation 4

El asesino otaku está de regreso en este hack and slash en el que se enfrenta a juegos de consola.

Deadcraft de XSEED Games

Plataforma: PlayStation 4

Juego de supervivencia y acción en el que se cultivan muertos para generar un ejército y así convertirse en el amo de los páramos.

Steep de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4

Juego de mundo abierto en el que se desafían las mayores montañas en ski, snowboard o parapente.

En la categoría Premium están:

Ratchet and Clank Size Matters de High Impact Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Los dos míticos personajes de PlayStation están de vuelta y deben rescatar a una niña secuestrada.

Jeanne d'Arc de Level-5

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG táctico que cuenta una historia inspirada en Juana de Arco.