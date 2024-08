Willy Quiroga y la banda de sonido de una vida junto al rock

"El primer premio que me dio la vida fue poder tener una guitarra a cambio de una botella de vino. Yo trabajaba con mi padre en la panadería y al lado había un boliche en el que un señor de más de 60 años tocaba siempre la guitarra. Y cuando este hombre tomaba mucho, la dejaba tirada por ahí.

Un día me animé y le dije: "Maestro, algunos pasan y patean la guitarra. Se va a romper". Y me respondió: "No importa, me compro otra". Entonces le ofrecí comprársela y me propuso intercambiarla por una botella de vino", le contó por estos días a la Revista Rolling Stones.

Claro, Willy Quiroga hace el repaso de una trayectoria de sesenta y tantos años como músico, aunque su vínculo con la música nació desde el arorró de su mamá de su papá o el de una abuela que le cantaba afinado, mientras lo acunaban.

O de una radio que hablaba sola en una habitación familiar y le transmitía los ritmos de moda.

Después llegarían el folclore, los bailes con el palo de escoba, Los Beatles y... Vox Dei.

La primera formación de Vox Dei: Basoalto, Soulé, Quiroga y Godoy.

La banda de sonido de su vida. La de 84 años que lo tienen como uno de referentes de ese rock criollo que vio su amanecer, años más o años menos en los 60'. Pero que se sacudió como un movimiento irrefrenable que atravesó a varias generaciones, a comienzos de los 70'.

Es Willy Quiroga, bajista, cantante y uno de los compositores de Vox Dei que inicialmente junto a Ricardo Soulé, Rubén Basoalto y Yodi Godoy, dejaron canciones de las "que sabemos todos", como El Momento que estás presente, Libros Sapienciales, Sin separarnos más, Génesis, Ritmo y Blues con armónica, entre tantas

Una leyenda viva que en este capítulo de su vida se ha tomado un impasse en su carrera, para hacerle frente a un tema de salud.

El sábado 31, a las 21 Vox Dei estará en el Teatro Imperial de Maipú para presentar La Biblia, el hito mayor del grupo que pergeñaron en marzo de 1971. Claro que Willy no estará presente en Mendoza, aunque si lo harán los otros músicos que conforman la formación (Simón Quiroga y Carlos Gardelini )

La banda estará en el Imperial de Maipú este sábado.

"No voy a estar en Mendoza, lamentablemente. Agradezco las distinciones que me van a entregar y lamento no estar presente para recibirlas, porque me honra. La banda va a ir a tocar porque hay un contrato firmado y tenemos que hacerlo. Me hubiera gustado estar, pero la vida tiene estas cosas", cuenta Willy en diálogo con Ciudadano News, vía telefónica.

Hace poco el propio músico anunció por redes sociales que se bajaba de los escenarios por este tema de salud, aunque luego en posteriores entrevistas dejó entrever su esperanza de volver a tocar.

"La esperanza es lo ultimo que se pierde. Espero que esto sea momentáneo. Estoy empezando a tocar otra vez y a cantar, pero en esta ocasión no podía subirme a cantar porque estaba afónico y era una falta de respeto para nuestro público subir en esas condiciones", confiesa.

"Tengo los mejores recuerdos de Mendoza, allí siempre nos recibieron muy bien. Recuerdo el Willys Bar, unos amigos que tenían una banda los pasteles antagónicos, que no creo que sigan tocando, hicimos buena onda.

El Legado

En los 70' hubo todo un movimiento cultural que generó a grandes músicos, poetas, escritores, cineastas, de la que los Vox Dei fueron parte.

Sobre ello Willy reflexiona.

"Hubo una distorsión. Sabíamos que esto iba a aparecer. Hoy vemos un trap, un rap, tratando de cambiar todo lo que es el rock. En nuestra época se trataba de dar un mensaje coherente a la gente, era una apertura nueva y hermosa y todos queríamos mostrar que era lo que teníamos adentro de nuestros corazones. Hoy vivimos un tiempo diferente, con propuestas que no me seducen, pero bueno hay que entender que es otra época. Hay mucha gente haciendo otras cosas, ojalá que por allí tomen ese legado de nuestro movimiento, con su voz, con su cultura".

A la hora de los recordar sus inicios, el bajista relata: "Nuestro primer recital en Capital Federal fue como soportes de Almendra y Manal. Fue un tiempo hermoso, de recitales los domingos por la mañana. Se hacían en ese horario para demostrar que no había intención de hacer líos".

Es una nube, no hay dudas

"Mi método de componer era indistinto. Por allí tenía una letra y buscaba una música en torno a ello y por allí tenía la música y luego buscaba las palabras para esa composición".

Willy Quiroga es el autor de varios temas del grupo como Azúcar Amarga, que se llamó inicialmente "Bitter Sugar" hasta que el Flaco Spinetta les aconsejó que comenzaran a cantar en español y de allí el tema se nacionalizó. "Loco, tocando son una bola de acero que te pega en la cabeza, pero por qué no cantan en español?... les dijo el Flaco. Así nació "Azúcar amarga", dedicada a la esposa de Willy.

Otro de los temas de Quiroga es "Es una nube, no hay dudas", que aparece en el disco que lleva el mismo nombre.

"Era la época de los militares y no quería ser censurado. Entonces lo pinté como si fuese un cuentito de hadas. En la segunda parte del tema cuando lo cierro digo: "si me da la gana, me lo creo", era mi manera de decir 'yo pienso como quiero y no me lo van a censurar'".

Willy Quiroga leía a Borges, pasando por Kalil Gibran hasta José Ingenieros, aunque nos dice "me gustaba leer, pero más que fanático lector era un fanático pensador".

En el cierre de la nota aprovecha para agradecer a quienes lo saludaron luego de que se diera a conocer su dolencia. Y deja un mensaje: "Estoy apostando a recuperarme, ya no tengo esta afonía y estoy tratando del Epoc".

Como lo manifiesta en el arranque de la nota, su esperanza es la de volver a colgarse el bajo en un escenario, marcar cuatro y seguir con la gira mágica y misteriosa de los Vox Dei. No obstante este sábado, el legado de la banda se presentará en el Imperial de Maipú para rockearla.